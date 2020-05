Dagplejere får tilbud om coronatest

- Det er rent præventivt. De skal ikke have symptomer for at blive coronatestet. Vi har fået tilbudt et antal pladser, så vi kan tilbyde dagplejere at blive testet i den kommende weekend, og det tyder på, at der er en vis interesse for det, siger Paw Holze Nielsen, fortæller, at dagplejerne tilmelder sig med cpr-nummer og får som svar en SMS med tidspunktet, vedkommende skal møde op til testen på Nordsjællands Hospital i Hillerød.