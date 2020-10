DF vil have styr på omfang af sexisme

Det skete på onsdagens virtuelle byrådsmøde med henvisning til den nationale debat i kølvandet på, at tv-værten Sofie Linde offentligt har fortalt om en DR-chefs forsøg på at afpresse hende seksuelt for 12 år siden.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) mente, at han nok talte på hele byrådets vegne ved at sige, at problemer med sexisme selvfølgelig skal tages seriøst, især fordi kommunen er arbejdsgiver for rigtig mange medarbejdere. Han foreslog at sende sagen tilbage til Økonomiudvalget, som er løn- og personaleudvalg, for at finde ud, hvordan sagen skal håndteres videre frem, hvilket byrådet godkendte.