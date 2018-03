DF's transportordfører Kim Christiansen og hans viv, folketingsmedlem Pia Adelsteen (DF), mener, at Vinge er et så vigtigt og spændende projekt, at S-togsstationen skal bygges, når Frederikssund Kommune kan dokumentere, at der er fremdrift i udviklingen af det. Her ses de i dialog med Frederikssunds borgmester Joh Schmidt Andersen (V) og fungerende viceborgmester Tina Tving Stauning (S). Foto: Allan Nørregaard

DF lover chikane-fri klapbro

- Der kommer ingen trafikchikaner ved Kronprins Frederiks Bro. Vi fjerner den tunge trafik, og det vil gøre køerne mindre til gavn for bilisterne. I loven er der nævnt trafikreguleringer, men det betyder blot, at lastbiler ikke må køre der, fastslog Pia Adelsteen, der blev bakket op af Kim Christiansen, som mente, at borgerne ikke skal tage sorgerne på forskud med hensyn til, om Vejdirektoratet vil forsøge at gennemføre trafikale tiltag for at flytte trafik fra den gamle bro til den nye.