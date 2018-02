DF's Pia Adelsteen vil have justitsminister Søren Pape Poulsen med ud på landevejen, så han kan se, hvor politiet har fra Hillerød til Skibby. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

DF-invitation: Kom til Skibby, Pape

Frederikssund - 08. februar 2018 kl. 18:23 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg vil gerne invitere ministeren ud at køre. Så kan vi køre til fra Hillerød til Frederikssund og videre til Skibby. Så tror jeg, at ministeren vil blive chokeret over den trafikale situation, og hvor langt der er.

Sådan lød det fra Dansk Folkepartis Pia Adelsteen ved onsdagens spørgetid i Folketingssalen på Christiansborg, hvor hun og partifællerne Marlene Harpsøe og retsordfører Peter Kofod Poulsen lod en byge af spørgsmål vedrørende Nordsjællands Politis nye struktur, som blandt andet medfører en lukning af det udkørende beredskab i Frederikssund, regne ned over ministeren. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

For Dansk Folkeparti er alvorligt bekymret over, at politiets fremtidige organisering vil få konsekvenser for borgerne i Frederikssund Kommune, særligt borgerne i Hornsherred, som Dansk Folkeparti frygter vil opleve mindre tryghed og længere responstid.

- Det kunne være, vi skulle finde ud af en tur en dag. Men for at det ikke skal afhænge af min kalender, skal vi sideløbende fortsætte med at snakke om, hvad der ligger bag organiseringen, og hvorfor man har gjort, som man har gjort. Det skal vi have en åben drøftelse om, lød svaret fra ministeren.

