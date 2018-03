Foto: Inge Messerschmidt (DF) vil give borgerne mulighed for at rejse sager for byrådet. Foto: Maj-Britt Holm

DF: Borgere skal kunne rejse sager i byrådet

Frederikssund - 06. marts 2018 kl. 15:31 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådsmedlem i Frederikssund Kommune, Inge Messerschmidt, som er gruppeformand for Dansk Folkeparti, har stillet forslag om at give mere borgerinddragelse i Frederikssund ved at give almindelige mennesker mulighed for at rejse sager i byrådet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Inge Messerschmidt ønsker at give borgere med bopæl i Frederikssund Kommune mulighed for at oprette og støtte forslag, de ønsker, at lokalpolitikerne skal drøfte og afgøre.

- Vi har i lang tid talt om åbenhed og mere borgerinddragelse. I dag kan borgerne henvende sig til politikerne, men her vil de selv kunne rejse en sag som en aktiv handling, sagde Inge Messerschmidt, da byrådet behandlede sagen i onsdags, hvor hun påpegede, at andre kommuner har tilsvarende ordninger - Rødovre og Albertslund har det, og Hillerød er også på vej.

I følge Inge Messerschmidt skal kommunens hjemmeside åbnes, så borgerne kan oprette forslag, og så andre borgere kan støtte det ved hjælp af deres NemID. Det skal ske i en to-årig prøveperiode, der skal evalueres bagefter.

SF var prompte på banen med sin støtte til idéen:

- Hvis ikke du havde stillet det forslag, havde vi gjort det, sagde Ole Frimann (SF).

Ole Søbæk (K) følte sig ikke overbevist om, at Inge Messerschmidts forslag var det bedste til borgerinddragelse. Men han var parat til at prøve det i en periode.

- Jeg tror, det vil styrke de sager, hvor folk er utilfredse, og det vil styrke demokratiet, sagde han.

Maria Katarina Nielsen (R) var også klar til en prøveperiode, men nævnte, at et byrådsflertal i januar stemte imod et forslag om at etablere streaming af byrådsmøderne, og Tina

Tving Stauning (S) kunne også se positive elementer i det, men var samtidig betænkelig, fordi det ikke er undersøgt, hvad det koster at lave en NemID løsning på kommunens hjemmeside. Hans Andersen (V) mente, at byrådet har en stor opgave i at skabe større åbenhed og dialog mellem borgere og byråd, selv om han som Ole Søbæk ikke var sikker på, at det vil styrke borgernes indflydelse.

- Vi kan sagtens tage det arbejde med i ad hoc-udvalget, når vi skal udarbejde kommissorium, tilbød han, som selv er formand for ad hoc-udvalget.

Pelle Andersen-Harild (EL) undrede sig over, at Inge Messerschmidt (DF) havde stemt imod hans forslag i januar om at etablere streaming af byrådsmøderne, men han ville gerne bakke hendes forslag op.

- Det vil glæde mig, hvis den åbenhed breder sig i forvaltningen, så vi ikke skal have al det hemmelighedskræmmeri, sagde han.

På baggrund af debatten stillede borgmester John Schmidt Andersen (V) forslag om, og fik opbakning fra flertallet til at sende sagen tilbage til administrationen for at få udarbejdet et konkret oplæg til, hvordan det kan udmøntes i praksis samt hvilke økonomiske konsekvenser, der er forbundet med det. Jesper Wittenburg (S) og Poul Erik Skov Christensen (S) undlod at stemme.