DEBAT: Symbolpolitik er spild af penge

I Venstre ønsker vi cykelstien. Lad mig slå det 100 procent fast. Men det skal gøres ordentligt, og vi ønsker at samarbejde med et bredt flertal, som kan stå bag en samlet budgetaftale. Det er alle bedst tjent med. Samarbejde for borgernes skyld. Vi forventer at kunne indgå en budgetaftale - inkluvsiv aftale om cykelstien inden 1. oktober. Så lad os nu gøre tingene i den rigtige rækkefølge. Så kan vi også gennemføre de samlede udgravninger på én gang.