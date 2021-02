Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Er der overhovedet nogle følelser for naboer der bliver trynet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Er der overhovedet nogle følelser for naboer der bliver trynet

Frederikssund - 01. februar 2021 kl. 13:09 Af Aage Brems-Pedersen, Klintevej 2 i Frederikssund Kontakt redaktionen

På seneste byrådsmøde foreslog Ole Frimann Hansen et tre års byggestop i Frederikssund. En sympatisk tanke i lyset af de seneste års byggeboom i byen, men sikkert ikke realistisk. Men mindre kunne gøre underværker: Kommunen er ikke pligtig at give enhver byggerøver (byggematador eller med et pænere ord: developer) støtte til at bygge langt mere end det, som passer med omgivelserne.

Kommuneplanen blev oprindelig vedtaget med henblik på at sikre harmoni i bebyggelsen i de enkelte kvarterer. Den seneste udgave lægger op til, ligesom de seneste års praksis, at enhver plet, som er større end en almindelig villagrund, skal udnyttes til den yderste grænse, og i visse tilfælde have dispensation til at gå ud over den.

Jeg fulgte ikke byrådsmødet forleden, men går ud fra, at referatet i Frederiksborg Amts Avis er korrekt. Det tvinger mig derfor til at blive personlig. Jeg citerer et lille uddrag af Jørgen Bech's indlæg på mødet: »I den nuværende kommuneplan er Frederikssund by prioriteret som en by, hvor der kan bygges. Derfor kan vi ikke indføre et byggestop. En bygherre med et stykke jord i Frederikssund by vil til enhver tid kunne sende kommunen en ansøgning om at få lov at bygge, og som kommune er vi forpligtet til at kigge på ansøgningen og se, om vi kan lave en lokalplan, der muliggør byggeriet, forklarede Jørgen Bech på byrådsmødet.«

Her drejer det sig ikke om paragraffer, men om anstændighed: Kommunen har på ingen måde pligt til at støtte developere i at bygge stort i et ellers harmonisk villaområde, den har ret til at sige nej tak - og følge de regler, der er.

Nu kommer jeg til det personlige: Har du, Jørgen Bech, nogle trøstende ord at sige til beboerne omkring Thorstedlund, Borgervænget, som nabo til Færgevej 53, Stationsparken og måske også Bi Lidt? De første ser deres omgivelser blive ændret til skade for deres ro og ejendomsværdier; mht. Bi Lidt kan vi måske forvente et nyt angreb af samme karakter. Det er dig, som er spydspidsen i dette korstog, hvordan har du det med det? Og spar os nu for de regler, som tillader din fremfærd, har du nogen følelser for de mange borgere, som føler sig trynet?