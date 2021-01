DBU vil have penge for samarbejde: Nu overvejer kommune andre muligheder

Velfærdsalliancen går ud på at støtte den fysiske sundhed i kommunerne gennem fodbold. Men skal der flere sportsgrene i spil? Det overvejer Frederikssund Kommune.

Frederikssund Kommune har de seneste fire år indgået i en såkaldt Velfærdsalliance med Dansk Boldspil Union, men nu vil DBU have penge for en ny aftale. Derfor overvejer kommunen sine muligheder.

Frederikssund - 05. januar 2021 kl. 11:43 Af Victor Andersen Kontakt redaktionen

Fodboldfitness for ældre i Skibby og Frederikssund. Det er en af de aktiviteter, som startet på baggrund af de seneste fire års samarbejde mellem DBU og Frederikssund Kommune. De to parter har indgået i en såkaldt Velfærdsalliance, der går ud på at styrke folkesundheden gennem fodbold. Det kan blandt andet være med fokus på borgere, som har eller i risikogruppen for at få en livsstilssygdom. Nu vil DBU forlænge aftalen for perioden 2021-2024, men denne gang indgår der en årlig betaling fra Frederikssund Kommune på 86.500 kroner.

Administrationen i kommunen mener ikke, at DBU har redegjort tilstrækkeligt for, hvad pengene præcist går til, og de opfordrer derfor Fritids- og Kulturudvalget til at sætte en fornyelse af aftalen på hold. Det fremgår af dagsordenen for Fritids- og Kulturudvalgets møde torsdag d. 7. januar. Udvalgsformand Jesper Wittenburg (S) fortæller til Lokalavisen Frederikssund, at udvalget vil se på en række alternativer til DBU. "Jeg er grundlæggende fortaler for, at vi som kommune indgår denne her type partnerskaber, men vi vil på torsdag se på og drøfte de alternativer, der er til DBU," siger Jesper Wittenburg.

Blandt mulighederne er eksempelvis "Bevæg dig for Livet" der er en vision skabt af DIF og DGI om at gøre 75 procent af danskerne fysisk aktive i 2025. Omvendt vil et partnerskab med Team Danmark fokusere på at skabe bedre forhold for eliteidrætten og unge lokale talenter. Dansk Arbejder Idræt har særligt fokus på seniorer og på personer med psykiske vanskeligheder. Dertil kommer, at DGI og DIF tilbyder mere generelle partnerskaber med kommunerne.