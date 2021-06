Der har i mange år været planer om en cykelsti på farlig vej. Nu er pengene fundet, og nu viser det sig, at Forsvaret har en »hjemmelig« internetforbindelse under jorden. Det forhindrer entreprenøren i at gå i gang. Foto: Annemette Jensen

Cykelsti forsinket: Forsvaret har hemmelige kabler i jorden

Frederikssund - 04. juni 2021 kl. 05:05 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Efter flere årtiers tøven er kommune klar til at anlægge en cykelsti langs farlig vej. Nu viser det sig, at Forsvaret har »hemmelige kabler« i jorden.

Arbejdet med at anlægge cykelstien fra Kulhuse til Jægerspris er stødt på et bump. Under jorden på strækningen på Hornsherred har Forsvaret sine internetkabler. De potentielt »hemmelige budskabet« i de kabler gør, at det er mere kompliceret end forventet at overdrage jord fra Forsvaret til kommunen til en cykelsti langs Kulhusvej.

Der er blevet talt om cykelstien fra Kulhuse til Jægerspris i flere årtier, og Frederikssund Kommune fandt ved sidste års budgetforhandlinger omsider pengene til at realisere cykelstien.

Anlægges over to år Beslutningen er, at den første halvdel af den nye cykelsti skal anlægges i år, og den anden halvdel skal anlægges næste år.

Men på Hornsherred undrer man sig. Hvorfor er spaden endnu ikke sat i jorden, og hvorfor er arbejdet ikke gået i gang?

Frivillig overdragelse Det er der en god grund til.

Det fortæller leder for Vej og Trafik i Frederikssund Kommune, Henriette Andersen.

- Vi er i gang med at få den frivillige arealerhvervelse fra de to store lodsejere på strækningen på plads. Det er ikke en ekspropriation. Kong Frederik d. 7. Stiftelse og Forsvaret giver begge frivilligt Frederikssund Kommune lov til at erhverve arealer langs vejen, så vi kan anlægge cykelstien.

Hemmelige kabler - Men det er ikke faldet på plads endnu, og det har været lidt mere kompliceret, end vi havde forventet. Blandt andet fordi Forsvaret har rør og kabler i jorden, og Forsvarets kabler forudsætter særlige forholdsregler og sikkerhed. Det har været med til at forsinke arealerhvervelsen, forklarer Henriette Andersen.

Hun håber, at tingene faldet på plads i løbet af to ugers tid, så arbejdet med at anlægge cykelstien kan gå i gang i løbet af få uger.

Entreprenør utålmodig Det håber entreprenør Bent V. Nielsen også. Direktør i firmaet Carsten Nielsen fortæller, at firmaet havde håbet allerede at kunne gå i gang med arbejdet for to måneder siden.

- Det er lidt surt at få en opgave og sætte tid og folk af til det, og så ikke kunne komme i gang. Vi går og tripper og ved ikke, om vi skal gå i gang med andre store opgaver i stedet for, siger han.