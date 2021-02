Se billedserie Peter Tygesen forudser en vækst hos Croda på 25 procent i år - med en tilvækst af ansatte på omkring 15 nye medarbejdere. Foto: Allan Nørregaard

Croda laver covid-vacciner med Kina og Indien

Frederikssund - 11. februar 2021 kl. 11:08 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Croda i Frederikssund har fået ordrer på tonsvis af hjælpestoffer til covid-vacciner i Kina og Indien. Vi løber stærkt, siger direktør Peter Tygesen. Frederiksborg Amts Avis og Erhverv Nordsjælland fortæller historien.

De har travlt hos Croda på Elsenbakken i Frederikssund.

Firmaet hed tidligere Brenntag Biosector og har produceret hjælpestoffer til vacciner i mange årtier. Da mange af verdens førende vaccinefirmaer for et års tid siden gik i gang med at udvikle vacciner mod covid-19, blev Frederikssundvirksomheden en del af udviklingen af 12 covidvacciner verden om.

Nu er flere covidvacciner færdige. Croda har været med til at udvikle den amerikanske Pfizers vaccine, der som den første blev godkendt af EU.

Croda i Frederikssund har også været med til at udvikle vaccinen fra engelske Astra Zeneca. Den er netop godkendt af EU.

Derudover har Croda været med til at udvikle covid-vacciner i såvel Kina som Indien. Den kinesiske vaccine er i brug i Kina og et par andre lande i verden. Den indiske vaccine er endnu ikke i brug, men i sidste kliniske forsøg.

Det er vaccinerne i Kina og Indien, der giver størst travlhed i produktionen hos Croda i Frederikssund.

Det fortæller direktør Peter Tygesen.

- Vi har allerede sendt tre tons hjælpestoffer til vaccineproduktion i Indien. Og vi har en bestilling på 25 tons hjælpestoffer til vacciner i Kina i ordrebogen i 2021, siger han og tilføjer:

- Hvis du spørger mine ansatte, vil de sige, at de har pænt travlt og er pænt pressede. Det kræver sit at udvide produktionen så markant og så hurtigt.

Vækst på 25 procent

Peter Tygesen forventer, at Croda i Frederikssund går en vækst på 25 procent i møde i 2021.

- Vi ender formentlig på en fordobling produktionsmæssigt. Og vi kommer til at ansætte flere. I dag er vi 85 medarbejdere. Vi ender nok med at være omkring 100 ansatte, forudser virksomhedens direktør.

Firmaet har rødder tilbage til 1930'erne, hvor eksperter fra kemivirksomheden Superfos sammen med eksperter fra Statens Seruminstitut begyndte at udvikle hjælpestoffer til vacciner. I fagsprog har stofferne navnet adjuvanter, et navn der fint oversættes til »hjælpestoffer«.

Hjælpestoffer effektive

Stofferne gør, at der skal færre af de aktive medicinske stoffer i vaccinerne, og dermed bliver eventuelle bivirkninger ved vaccinerne reduceret. Derudover kan hjælpestofferne gøre, at vaccinerne virker i længere tid. Så man ikke skal vaccineres så ofte.

Med årene er virksomheden i Frederikssund blevet et af verdens førende firmaer inden for sit virke, og Frederikssundvirksomheden har i mange år haft kunder og samarbejdspartnere over hele verden.

Verdensførende

Derfor var det også Croda i Frederikssund, som en række af verdens førende vaccinefirmaer rettede henvendelse til, da de for et år siden gik i gang med at udvikle en vaccine mod covid-19.

Det fortalte vi om i Erhverv Nordsjælland og Frederiksborg Amts Avis sidst i det forgangne år.

Nu kan Peter Tygesen fortælle, hvordan Croda, der er en del af en international virksomhed med samme navn og med hovedkontor i England og afdeling i USA har fået store ordrer på fremstilling af hjælpestoffer til covid-vacciner.

Stor ordre fra Pfizer

Den ene aftale er med amerikanske Pfizer. Her er der tale om en gigantordre på 100 millioner dollars. Det er en opgave, hvor Croda i Frederikssund har haft en nøgleopgave.

- Vi har udviklet og fremstillet hjælpestofferne til Pfizers vaccineforsøg. Nu hvor vaccinen er i produktion, er det Crodas afdeling i USA, der er gået i gang med produktion af de meget store mængder hjælpestoffer, fortæller Peter Tygesen.

Med i produktionsstart

Han har været med på Skype flere gange undervejs for at hjælpe til at med at sætte produktionen bedst mulig op i USA.

Samme billede tegner sig i England, hvor Croda i Frederikssund har været med til at udvikle og fremstille hjælpestoffer til at den engelske covid-vaccine fra Astra Zeneca. Her er det Crodas afdeling i England, der nu - med vejledning fra Frederikssund - er gået i gang med at fremstille hjælpestoffer til den vaccine.

Kina og Indien

Croda i Frederikssund har også været med til at udvikle vaccinen i Kina. Det samme gælder den vaccine i Indien, der formentlig snart er klar til brug - og hvor meldingen fra Indien er, at man vil producere 600.000 vacciner om måneden i tiden fremover.

- Det bliver Croda i Frederikssund, der skal producere hjælpestofferne til den indiske vaccine - og også til den kinesiske vaccine. Derfor er vi nu i gang med at udvide vores produktion betragteligt, forklarer Peter Tygesen.

Forsker i mutationer

Croda har dertil andre opgave.

- Vi er også med i forsøg med nye vacciner, hvor det handler om, at få covid-vaccinerne til at give beskyttelse i længere tid. Og hvor det handler om at få vaccinerne til bedre at beskytte mod virusmutationer. Det kan hjælpestoffer også klare, og i Frederikssund har vi stor erfaring med at udvikle hjælpestoffer med de egenskaber, siger Peter Tygesen.