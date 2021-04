Covid-19 vaccination: Her er de i top 10

- Frederikssund er på 10. pladsen over kommuner med størst andel vaccinerede, og nu bliver de 65+-årige inviteret til vaccination, siger en godt tilfreds sundhedschef Charlotte Bidsted fra Center for Sundhed og Forebyggelse i Frederikssund Kommune, der sammen med sine kolleger i samarbejde med Region Hovedstaden har været med til at arrangere flere pop up vaccinationer af de mest sårbare og ældste borgere.