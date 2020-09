Covid-19 smitte når bekymringsgrænse

11 af kommunens indbyggere har fået konstateret coronavirus i løbet af de seneste syv dage, hvilket svarer til 24 per 100.000 indbyggere. Dermed har Frederikssund Kommune bevæget sig op over »bekymringsgrænsen« på 20 per 100.000 indbyggere, hvor sundhedsmyndighederne begynder at holde øje med udviklingen.