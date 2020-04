Der er pt. meget få indlagte tilbage på Frederikssund Kommunes særlige Covid-19 afsnit på Tolleruphøj i Frederikssund for coronasmittede borgere, som har behov for pleje, men er for raske til at blive indlagt på hospital. Foto: Casper Suk Thorlacius

Covid-19-afsnit er næsten tømt

Sidste borger på Frederikssund Kommunes Covid-19-afdeling på omsorgscentret Tolleruphøj i Frederikssund vender formentlig tilbage til sin bolig på plejehjemmet Pedershave fredag. Men samme dag venter afdelingen to nye Covid-19-patienter fra Hillerød Kommune, idet de to kommuner samarbejder om det midlertidige afsnit med 28 pladser og mulighed for at udvide.

