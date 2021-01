Covid-19: Endelig et testcenter tæt på

Se billedserie Bo Højsgaard fra Gerlev var mellem de mange borgere, der benyttede sig af Region Hovedstadens nye faste Covid-19 teststed på Lundevej 11 i Frederikssund på allerførste åbningsdag. Foto: Maj-Britt Holm

Frederikssund - 19. januar 2021 kl. 05:01 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Flere lytter til opfordringen om at lade sig teste jævnligt for Covid-19, når man stadig går på job.

Det var iskoldt trods tøsne. Men heldigvis ventede de ikke længe udenfor, de mange, der mandag havde bestilt tid til en Covid-19 test og stod i kø foran Region Hovedstadens nye testcenter på Lundevej 11 i Frederikssund.

Et gammelt butikslokale, som tidligere har rummet et pejsefirma, er på kort tid blevet indrettet til et nyt lokalt våben mod coronasmitte i form af et teststed tættere på borgerne i Frederikssund Kommune.

Mandag den 18. januar åbnede Region Hovedstaden Frederikssund COVID-19 teststed på Lundevej 11, stuen, Frederikssund.

Der er åbent mandag, onsdag, fredag og søndag fra klokken 10-16.

Der bestilles tid på coronaprover.dk, og man skal medbringe mundbind og sygesikringskort.

På teststedet foretages den såkaldte PCR-test, altså ved podning i halsen. Svaret kan ses senest efter to dage, oftest dagen efter. Et fast testcenter har gennem lang tid været et ønske fra både befolkning og politikere. Så slipper borgerne for at køre langt til Hillerød, hvis de skal testes - mere end 20 kilometer for folk i Frederikssund by og 35-40 kilometer for beboere for eksempel fra Sønderby og Vellerup, hvis de altså ikke smutter over grænsen til Region Sjælland for at lade sig teste i Kirke Hyllinge.

Udsolgte tider Meget tyder på, at folk allerede har fået øjnene op for den nye testmulighed i Frederikssund. Der har været »udsolgt« af ledige testtider de første to dage mandag og tirsdag, og ifølge coronaprøver.dk kunne man finde et par ledige tider onsdag, men skulle ellers helt hen til søndag over middag for at få tid til en test.

- Jeg synes, det er genialt, at der er kommet et teststed her til byen. Det gør det noget nemmere, især nu, hvor vi bliver opfordret til at lade os teste en gang om ugen, når vi går på arbejde, siger Mette Heller Hansen fra Frederikssund, der fortæller, at de kun møder to ad gangen i bankfilialen, hun arbejder i, og at hun nok vil lade sig teste med 14 dages mellemrum, selv om det ikke forlanges af hendes arbejdsgiver.

Fin modtagelse Det er første gang, at Bo Højsgaard fra Gerlev lader sig teste, og det gør han på grund af opfordringerne til at få taget en coronaprøve jævnligt, når man stadig går på arbejde og møder andre.

- Det er rart, at det tæt på, hvor jeg bor. Jeg tror, jeg vil lade mig teste en gang om ugen fra nu af, siger han, som arbejder i en virksomhed, der fremstiller udstyr til medicinalindustrien.

Region Hovedstaden bemander det nye teststed i Frederikssund med fire medarbejdere, og det er gået virkelig godt den første dag, fortæller testcenterleder Mikkel Stoklund, Region Hovedstaden.

- Det er gået over al forventning. Folk har været søde og har taget godt imod dem, også selv om der var lidt IT, der drillede i starten. De har været rigtig glade for at være der, siger Mikkel Stoklund.