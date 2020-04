Coronavirus i tilbagegang på plejehjem

- Det er en tilbagegang i forhold til sidste uge og forrige uge. Vi har gjort, hvad vi kunne for at sikre, at sygdommen ikke bredte sig, og det ser ud til at lykkedes for os, siger sundhedsdirektøren, som glæder sig over, at der ikke har været corona-dødsfald blandt beboere på Pedershave.