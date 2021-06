Se billedserie Der var udsolgt, da Frederikssund Museum, Færgegården onsdag aften samlede omtrent 150 mennesker med god plads omkring sig til en hyggelig sankthansaften tæt ved fjorden. Foto: ROMU

Send til din ven. X Artiklen: Coronavirus i stedet for heks til Sankt Hans i museumshaven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Coronavirus i stedet for heks til Sankt Hans i museumshaven

Heksen på bålet var erstattet af en gigantisk Coronavirus, da Frederikssund Museum fejrede Sankt Hans - helt i tråd med historien

Frederikssund - 25. juni 2021 kl. 13:02 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Det store, traditionsrige Sankt Hans bål på Kalvøen i Frederikssund var igen i år aflyst. Det betød, at der var rift om pladserne, de steder hvor man valgte at gennemføre Sankt Hans arrangementet. Det gjaldt blandt andet på Frederikssund Museum Færgegården, som kunne melde alt udsolgt.

Men de 150 mennesker, som havde sikret sig en billet, kunne med god plads omkring sig, få fornøjelsen af aktiviteter, bål og båltale. Sidstnævnte blev holdt af museumsinspektør Line Jandoria Jørgensen.

Her fortalte hun blandt andet, hvordan Sankt Hans er et sammensurium af tidligere skikke, og hun pointerede, at traditioner ikke er statiske, men i konstant forandring.

Skulle afværge det onde I år havde museet skruet op for de kulturhistoriske fortællinger og aktiviteter. Det betød, at der i timerne inden aftenens højdepunkter var en mission, der gik ud på at afværge det onde. Her skulle deltagerne gennem en række udfordringer og med hjælp fra fortidens tips og tricks blandt andet samle magiske urter, lære at bruge stål mod hekse og finde hemmelige skatte.

Da tiden var inde til at tænde det store Sankt Hans bål, der i stedet for en heks havde en kæmpe Coronavirus allerøverst, slog flere af gæsterne sig ned på deres medbragte picnictæpper for at nyde flammerne, der steg op mod den lyse aftenhimmel.

mass