Direktør for Jægerspris-stiftelsen, Nils Sættem, glæder sig over, at der er mange flere gæster i Nordskoven her i coronatiden. Men han ærgrer sig over løse hunde og mountainbike-ryttere uden for stierne, fordi begge dele stresser råvildt og fasaner. Foto: Allan Nørregaard

Coronatid er hård ved skovens dyr: Løse hunde og cykler på afveje

Alle er velkomne i skoven. Men løse hunde og mountainbikeryttere udenfor stierne er et stort problem for skovens dyr, siger direktør for Jægerspris-stiftelsen.

- Vi har oplevet en voldsom stigning i antallet af gæster i skoven i det seneste års tid med corona - i lighed med andre steder i landet. I weekender er alle parkeringspladser op til skovene og slotsparken fyldte. Det er positivt, at nedlukningen for rejser ud af landet har medført, at mange søger ud i skovene og har fået øjnene op for den unikke natur, vi har. Men det giver alvorlige problemer, når folk lader deres hunde løbe løs, og når mountainbike-ryttere kører udenfor stierne.