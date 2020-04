På grund af coronakrisen vil Selsø Slot holde lukket i dagtimerne i sæson 2020, og museets leder Elisabeth Holm Nielsen er blevet opsagt. Foto: Selsø Slot

Coronakrise: Selsø Slots leder er opsagt

Frederikssund - 02. april 2020 kl. 10:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er svære og usikre tider samfundet står overfor netop nu, og det sætter sine spor mange steder, også på Herregårdsmuseet Selsø Slot, hvor bestyrelsen har besluttet at lukke ned for aktiviteter i dagtimerne og afskedige museumsleder Elisabeth Holm Nielsen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

I en pressemeddelelse oplyser bestyrelsen for Den Plessenske Selsø Fond, som bestyrer herregårdsmuseet, at den ser sig nødsaget til at gentænke aktiviteterne på museet.

- For nærværende betyder dette, at museet i sæson 2020 ikke vil have åbent i dagtimerne som tidligere år. Sæsonens planlagte koncerter og foredrag vil blive afholdt i det omfang, det er muligt, ligesom det på et tidspunkt igen bliver muligt at bestille omvisninger på Selsø. De store historiske arrangementer på museet er foreløbigt aflyst.

På denne baggrund må museet desværre også sige farvel til museumsleder, Elisabeth Holm Nielsen, skriver bestyrelsen i pressemeddelelsen.

Bestyrelsen for Den Plessenske Selsø Fond forventer, at Selsø Slot vil genåbne så snart som muligt som besøgssted og samlingspunkt for lokale og besøgende til området. Museets hjemmeside holdes løbende opdateret i forhold til arrangementer og åbningstider.