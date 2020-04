Bestyrelsen bag Hornsrock Musikfestival har besluttet at aflyse årets festival, der skulle have fundet sted i Skibby den 5.-7. juni, og satser i stedet på 20 års jubilæet den 4.-6. juni 2021. Foto: Hornsrock Musikfestival

Coronakrise: Musikfestival aflyser

Bestyrelsen bag Hornsrock Musikfestival har besluttet at aflyse årets festival, der skulle have fundet sted i Skibby den 5.-7. juni, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det har været en meget svær og tung beslutning for os at træffe, men med de meldinger, der kommer fra både Danmark og udlandet i forhold til at kunne afholde større arrangementer, mener vi ikke, det er realistisk og forsvarligt som forening at fortsætte planlægningen af årets festival, fortæller han.