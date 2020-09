42 ungdomsspillere fra Frederikssund Forenede Boldklubber kan først træne og spille kampe, når de er testet negative for Covid-19. Det skyldes, at to af spillerne er smittet med corona. Foto: Annemette Jensen

Corona spænder ben for fodbold

To spillere i truppen er blevet testet positive, efter at de tirsdag den 15. september deltog i en pokalkamp i Brønshøj. Efter kampen fik fodboldsamarbejdet besked om, at en spiller på modstandernes hold siden var blevet testet positiv. To af FFB's egne spillere fik symptomer, blev testet og fik begge det svar tirsdag, at de var smittet med Covid-19.