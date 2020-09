To elever på Campus Frederikssund er smittet med corona, og både erhvervsskolen U/NORD i Frederikssund og Frederikssund Gymnasium har hver sendt en gymnasieklasse i hjemmeisolation og med virtuel nødundervisning foreløbig ugen ud. Foto: Thomas Sten Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Corona sender to gymnasieklasser hjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona sender to gymnasieklasser hjem

Frederikssund - 23. september 2020 kl. 11:37 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To gymnasieklasser på Campus Frederikssund er nu sendt i hjemmeisolation, efter at en elev i hver klasse er blevet smittet med Covid-19.

De to elever, som går i 2. g på handelsgymnasiet U/NORD og i 3. g på Frederikssund Gymnasium, har i fritiden deltaget i en fodboldkamp i Brønshøj tirsdag i sidste uge.

Efterfølgende er der kommet en melding om, at en modstander har fået en positiv coronatest, oplyser rektor Heidi Post Dam fra U/NORD.

- Vores elev fik symptomer i torsdags og gik hjem, og han har ikke været på skolen siden. Tirsdag aften fik jeg besked om, at han er blevet testet positiv. Held i uheld havde vi i forvejen planlagt, at klassen med 27 elever skulle arbejde virtuelt i dag, og det gør de så til og med fredag, hvor vi tager bestik af situationen påny. Så har de, der er nære kontakter til den smittede, tid til at blive testet, siger Heidi Post Dam, som oplyser, at tre lærere også er sendt hjem, fordi de har haft tæt kontakt med den pågældende elev.

Fra denne uge har både U/NORD i Frederikssund og Frederikssund Gymnasium i forvejen besluttet at lade klasser og årgange arbejde virtuelt derhjemme én til to dage om ugen som et forsøg, foreløbig indtil efterårsferien, for at »tynde« ud i elevtallet og give bedre plads på fællesarealerne, så det er lettere for de unge at undgå at smitte hinanden med virus.

Den smittede elev på Frederikssund Gymnasium fik symptomer fredag aften, og tirsdag eftermiddag fik rektor Agnethe Dybro Pedersen besked om, at han havde fået en positiv corona-test, fortæller hun.

- Vi havde planlagt, at klassen med 28 elever skulle arbejde hjemme torsdag og fredag, men nu får de så lige en ekstra dag med virtuel undervisning. Så regner vi med, de kan nå at blive testet, forklarer Agnethe Dybro Pedersen, som henviser til, at sundhedsmyndighederne desuden laver smitteopsporing.

Nye retningslinjer fra sundhedsmyndighederne betyder, at der ikke er en generel politik om at sende årgange hjem, når der er coronasmitte, men at nære kontakter, defineret som personer, der har været under en meter fra hinanden i mindst 15 minutter, skal lade sig teste.

- Vi håber, det er et enkeltstående tilfælde, og hvis det er »en bombe« - eller et udbrud, som det hedder i fagsprog - ved vi det først på fredag, siger gymnasiets rektor.