Corona-risiko aflyser udsolgt koncert

- Jeg synes ikke, det er forsvarligt at samle 200 mennesker i en sal efter denne udmelding. Én ting er regeringens udmelding, noget andet er sund fornuft, om det nu også er forsvarligt at gennemføre. Det er med beklagelse, at vi aflyser. Men vi vil ikke være et hotspot for smittespredning. Vi havde overvejet at flytte koncerten udenfor på vikingescenen i Frederikssund, men det blæser ni sekundmeter, så det er umuligt at lave lyd, siger Anja Boe Manley, daglig leder af Rejsestalden, som oplyser, at der arbejdes på at finde en ny dato for koncerten, og at alle, der har købt billet, får deres penge retur.