Corona-lukket biograf ombytter billetter

Det går blandt andet ud over folk, der har købt billetter til seniorbio mandag den 4. og tirsdag den 5. januar.

- Skulle man have købt billetter til forestillinger, som ikke er blevet vist, kan man også fortsat få dem ombyttet til en senere forestilling eller gavekort, siger Hanne Jørgensen, formand for Skibby Kinos bestyrelse, der håber, at folk vil holde sig orienteret på biografens hjemmeside om filmprogrammet, og om hvornår Skibby Kino åbner igen.