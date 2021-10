Se billedserie For direktør for ComputerCamp, Mads Mathiasen har coronaen været lidt af en øjenåbner. - Jeg må konstatere, at medarbejdere laver mindst lige så meget, når de arbejder hjemmefra, Nærmest mere, siger han. Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Corona har lært direktør noget om tillid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona har lært direktør noget om tillid

Frederikssund - 13. oktober 2021 kl. 10:24 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Frederikssund

IT-direktør har tidligere foretrukket, at ansatte mødte på kontoret dagligt. Corona har lært ham, at medarbejdere laver mindst lige så meget hjemme.

Da coronaen ramte Danmark i marts sidste år, pakkede de 18 ansatte i IT-firmaet ComputerCamp A/S på Færgevej i Frederikssund deres computere sammen og passede som mange andre danskere deres arbejde hjemmefra de følgende måneder.

For direktør for ComputerCamp, Mads Mathiasen har det været lidt af en øjenåbner.

Krav om fremmøde - Tidligere har jeg tit insisteret på, at medarbejderne mødte på kontoret hver dag. Jeg havde en ide om, at medarbejdere ikke laver så meget, når de arbejder hjemme. Nu blev jeg tvunget til at sende alle hjem, og jeg må konstatere, at medarbejdere laver mindst lige så meget, når de arbejder hjemmefra, Nærmest mere, siger han.

- Mig selv inklusiv, smiler Mads Mathiasen og forklarer:

- Mange dage tog jeg morgenkaffen og satte mig foran computeren i badekåbe klokken 6.30. Så besvarede jeg mails, og så var arbejdsdagen i gang. Selvom der også var små overspringshandlinger i løbet af dagen, arbejdede jeg ikke mindre hjemmefra. På en række punkter mere effektivt.

Software ComputerCamp A/S udvikler og sælger software til foreninger og organisationer, der ønsker at holde styr på - og servicere sine medlemmer professionelt.

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Finansforbundet, Røde Kors og Danmarks Jægerforening er blandt de mere end 40 kunder.

Det er et nicheområde, som ComputerCamp A/S har godt tag i. På sit felt er IT-virksomheden med adresse i Frederikssund et af landets førende firmaer.

Gammelt firma Firmaet blev startet som en enkeltmandsvirksomhed for mere end 40 år siden. Firmaets stifter, Lars Børgesen kom fra Regnecentralen, og det var dengang, man kaldte det edb, elektronisk databehandling

I dag beskæftiger ComputerCamp A/S 20 ansatte, omsætningen er på knap 20 millioner kroner, og nu hedder det som bekendt IT, informationsteknologi.

- Med årene har vi udvidet vores område, fortæller Mads Mathiasen, der afløste Lars Børgesen som direktør i 2008.

Microsoft Dynamics - Vi udvikler, implementerer og servicerer medlemssystemer baseret på Microsoft Dynamics 365 Business Central standard platformen til foreninger og organisationer. De systemer er fuldt integreret med Office 365, Power BI og andre løsninger fra Microsoft og Microsoft-partnere, forklarer han og nævner, at ComputerCamp var blandt de første danske IT-firmaer, der tilbød cloud baserede løsninger med løbende licensbetaling til sine kunder.

I dag er det standard hos stort set alle.

Styr på medlemmer Med ComputerCamps softwareløsninger kan foreninger og organisationer holde styr på - og servicere sine medlemmer på alle måder. Det gælder, når det kommer til kontingentopkrævning. kommunikation og sagsbehandling. Det gælder, når det kommer til digitale selvbetjeningsløsninger. Blandt mulighederne er også værktøj til at håndtere den ledelsesrapportering, der er en del af mange organisationers arbejde.

- Med årene har vi også etableret en webafdeling, hvor vi udvikler websider til foreningerne og organisationerne. I det hele taget føler vi, at vi er på forkant med udviklingen inden for vores felt, siger firmaets direktør.

Mens mange andre IT-firmaer har centreret sig i Hovedstaden, har ComputerCamp rod i Frederikssund.

Frederikssund Det har man haft i alle år, og det skyldes, at firmaets stifter selv er Frederikssundmand.

Ifølge ComputerCamps nuværende direktør Mads Mathiasen er der både plusser og minusser ved at have adresse i Frederikssund.

- Vi er rigtig glade for at have til huse i Frederikssund, slår han fast og fortæller:

- Vi bor i flotte lokaler på det gamle sygehus. Vi har naturen og fjorden udenfor døren, og mange af firmaets ansatte bor i nærheden. Dermed undgår vi at sidde i kø i myldretiden ind og ud af København. Det sætter vi stor pris på, og det gælder både ældre medarbejdere, og det gælder yngre medarbejdere, der har stiftet familie og er flyttet ud af byen.

Rekruttering svær Derfor ærgrer det også Mads Mathiasen, at der med adressen i Frederikssund følger et minus med.

- Det kan desværre være ekstra svært at rekruttere de nødvendige medarbejdere. Mange yngre mennesker kigger formentlig per natur mod København, når de kigger efter job i IT-branchen. Det kan også være, at man bare ikke er opmærksom på, at der ligger et progressivt IT-firma som vores i Frederikssund.

Mange plusser Mads Mathiasen vil gerne slå på tromme for ComputerCamp som arbejdsplads.

- Vi har meget at byde på. Vi er en moderne og en solid virksomhed. Vi beskæftiger os med det nyeste, vores økonomi er sund, og vi forventer fortsat vækst.

- Derudover har vi et godt arbejdsmiljø. Vi har madordning, og vi spiser frokost sammen.

Mads Mathiasen smiler:

- Nu har jeg endda også lært, at medarbejdere sagtens kan tage hjemmearbejdsdage - uden at jeg behøver at bekymre mig om produktiviteten.