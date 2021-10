Brunchklubben er lavet for at singlekvinder kan møde potentielle nye veninder, fortæller initiativtager Pïa Loulou. Privatfoto Foto: Lea Kaae

Send til din ven. X Artiklen: Coach åbner brunchklub for singlekvinder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Coach åbner brunchklub for singlekvinder

Frederikssund - 23. oktober 2021 kl. 05:09 Af Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Det kan være svært at møde nye veninder som voksen, for hvor går man hen, men det problem vil en ny klub være med til at løse.

Den hedder "Brunchklub for singlekvinder", og den første brunch foregår på lørdag den 30. oktober.

Bag initiativet står Pïa Loulou, blogger, forfatter og coach med base i Aarhus.

Hun har lige åbnet brunchklubben for 14 dage siden, og der er allerede næsten 700 medlemmer på landsplan. Indtil videre er der brunch i 13 byer i både Jylland, på Sjælland og på Fyn.

- Jeg oplever, at rigtig mange singlekvinder grundlæggende har det godt og nyder friheden som singler - men vi mangler bare nogen at være singler sammen med. "Brunchklub for singlekvinder" er lavet for, at du som singlekvinde kan møde potentielle nye veninder, der har den samme frihed til oplevelser, som dig selv, fortæller Pïa Loulou, som er coach med speciale i kærlighedsmønstre og singleliv.

Gratis medlemskab Det er gratis at være medlem af Brunchklubben, deltagerne betaler dog for selve brunchen, og det er frivillige i hver by, som står for at arrangere.

Møderne holdes cirka en gang om måneden. Det første møde i Frederikssund foregår på Vivis Cafe og her er tovholderen Henriette Egholm Jakobsen.

Henriette Egholm Jakobsen kender ikke Pïa Loulou men meldte sig som tovholder, fordi hun synes om initiativet og fordi der efter hendes mening også skal være sådanne tilbud udenfor de store byer.

- Når man får børn og bliver alene, så kan man opleve at miste noget af sit netværk og så kan man godt føle sig lidt alene, fordi man mangler nogle at netværke med, fortæller Henriette Egholm Jakobsen.

Der er foreløbig fem tilmeldte til det første møde i brunchklubben, og der er ikke noget særligt på programmet ud over, at deltagerne lærer hinanden at kende.

- Det er bare en brunchaftale i de hyggelige omgivelser på Vivis Cafe, hvor vi snakker med hinanden og hører hinandens historier. Snak hen over mad er altid godt, og så kan vi altid siden finde ud af, hvad møderne skal indeholde, siger Henriette Egholm Jakobsen med smil i stemmen.

Flere oplysninger og tilmelding på www.brunchklub.dk