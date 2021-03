Claus Marker Nimber Andersen vil skabe et kollektiv for unge hjemløse i Frederikssund Kommune, og den første unge hjemløse er allerede flyttet ind i en campingvogn hjemme hos Claus. Håbet er, at flere vil støde til - måske med kommunens hjælp. "Det kunne jo være fantastisk at få kommunen med ind over. Jeg har snakket med borgmesteren, og han virker meget positiv omkring det. Og det kunne jo være fantastisk, hvis vi kunne sige, at Frederikssund var den første kommune i Danmark uden unge hjemløse," lyder det fra initiativtageren. Foto: Privat

Claus vil bygge familie med unge hjemløse

Et kollektiv for unge hjemløse. Det er visionen for foreningen Byg Dit Liv 2020, som Claus Marker Nimber Andersen er ved at stable på benene i kommunen

Frederikssund - 30. marts 2021 kl. 07:57 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

Nogle bor hos venner og familie, andre på herberger. En enkelt bor ude på gaden. Alle har de det til fælles, at de er en del af statistikken, der viser, at i alt 22 personer i Frederikssund Kommune er registrerede hjemløse, og seks af disse er under 30 år gamle. Det fremgår af en rapport lavet af Vice i 2019. Mens kommunen langt fra er i toppen af kommuner med flest hjemløse, er det stadig alt for mange. Det mener Claus Marker Nimber Andersen, der har gjort det til sit hjertebarn at få som minimum alle de unge hjemløse væk fra gaden.

"Det gik mig virkelig på sinde, hvor mange hjemløse vi har bare i vores lille kommune. Og så blev min kone og jeg enige om, at vi var nødt til at sætte noget i gang, så vi kan hjælpe de her mennesker," fortæller Claus Marker Nimber Andersen, der derfor har startet foreningen "Byg Dit Liv 2020", der har til formål at hjælpe især de unge hjemløse i kommunen.

Corona skabt problemer Claus Marker Nimber Andersen fortæller, at det især er de unge hjemløse, der har brug for en ekstra hånd. Han nævner, at mens de ældre hjemløse ofte benytter sig af herberger og lignende, bor de unge for det meste på sofaen hos venner og familie.

"For mange ældre hjemløse, bliver det en livsstil, men for de unge er det oftest noget, de håber på, er midlertidigt. Og det her med at sove forskellige steder hele tiden, det er virkelig stressende. At de altid skal tænke på, hvor de mon kan sove, om de kan få mad og hvor, de kan lade telefonen op," fortæller initiativtageren og uddyber:

"Og især her under corona-pandemien og lockdown er de blevet ekstra pressede. Når man kun må samles fem, er der ikke lige så mange, der kan eller vil lukke en ekstra ind i huset."

Et lille kollektiv Derfor vil Claus Marker Nimber Andersen skabe et tilbud til de unge, der kan udgøre et alternativ til sofasurfing og evig stress over, hvordan det næste måltid skaffes.

Planen er, at skabe en form for kollektiv, hvor de unge selv kan bygge hver deres lille skurvogn til at bo i, og hvor de med et lille landbrug kan have lave omkostninger til mad.

"Planen er, at de skal være udgiftsneutrale, men det er også det. Hver betaler et symbolsk beløb for vand, el og gas, og derudover skal man blot bidrage til at få det til at køre rundt," fortæller Claus Marker Nimber Andersen og uddyber: "Og så kan vi have nogle høns og en lille køkkenhave, så de unge kan lave mad sammen. Det skal være et sted, hvor de unge aldrig skal være bekymrede for tag over hovedet, et sted at oplade telefonen eller en tom mave."

En kunstig familie Målet er, at de unge en dag er så velfungerende og ovenpå igen, at de flytter for sig selv og får et godt og succesfuldt liv. Men for Claus Marker Nimber Andersen er det vigtigt at understrege, at der altid skal være en ledig skurvogn på stedet, så de unge altid har et sted at vende tilbage til.

"Mange unge hjemløse har det problem, at de ikke har et sikkerhedsnet som andre unge fra kernefamilier. Og her vil jeg skabe et sted, hvor de altid føler sig velkomne tilbage, uanset hvor de er i livet. De kan flytte tilbage eller komme for at vaske tøj eller bare spise aftensmad, fordi økonomien er lidt stram sidst på måneden. Det skal være lidt som en lille, kunstige familie, kan man sige. En papfamilie," fortæller han.

Vil se på det Formand for plan- og miljøudvalget, Jørgen Bech (V) fortæller, at mens projektet er beundringsværdigt, er det dog ikke sikkert, det bliver helt lige til at få stablet på benene i praksis.

"Problemet er jo, at kommunen ikke har nogle faciliteter at stille til rådighed lige nu. Vi er oppe imod en lovgivning, der gør sådanne tiltag svære at gennemføre. Men jeg vil gerne være behjælpelig og se, om vi kan imødekomme så godt et initiativ," siger formanden og fortsætter:

"De er nødt til at sende en konkret ansøgning, og så vil jeg gerne kigge på det med et åbent sind og se på, om der er noget, der kan lade sig gøre."

Man kan følge foreningen på deres Facebook-side "Byg Dit Liv 2020".