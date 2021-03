To drenge med tændvæske og deodorant blev stoppet af en snarrådig viking torsdag aften ved Valhal på Kalvøen i Frederikssund.

Chok på Kalvøen: Drenge ville sætte ild til vikingebygning

Frederikssund - 26. marts 2021 kl. 15:02 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

To drenge på cirka 14 år forsøgte torsdag aften at sætte til Valhal-bygningen på Kalvøen i Frederikssund. Men en snarrådig viking fik forpurret det.

Mike Müller, der er aktiv i Frederikssund Vikingespil, skulle netop til at grille sammen med andre vikinger ved vikingehytterne, da der pludselig lød et højt brag ved Valhal, og han skyndte sig hen til den store bygning af træ.

- Der stod to unge fyre med tændvæske og en deodorant. De havde ligesom samlet en sti af tørrede blade hen til Valhal, fortæller Mike Müller.

Bål med deodorant? Vikingen hev fat i de to drenge og spurgte om deres alder for at finde ud af, om han skulle ringe til deres forældre eller politiet. - De sagde, de var 14 år, og de kom med søforklaringer og spurgte, om vi havde nogle bålpladser derude. Jeg tror ikke, at det var det, de ville. Der er masser af bålpladser i området, og man bruger vel ikke en deodorant til at tænde bål. De stak af, og det gør man nok heller ikke, hvis man ikke er ude på noget, siger vikingen, der ringede til politiet.

Nordsjællands Politi bekræfter, at de fik en anmeldelse klokken 17.50 om, at en mand havde stoppet to unge med tændvæske og deodorant på adressen. Men da drengene var løbet fra stedet, blev der ikke sendt politi til adressen.

I marts 2020 brændte Frederikssund Vikingespils samlingssted Gimle ved en påsat brand, der aldrig er blevet opklaret.

Overvejer videoovervågning Den nye episode ærgrer vikingespillets formand Camilla Dupont, fordi der i hele sidste år var problemer med folk, der hærgede og svinede i hytterne og andre steder på vikingepladsen, som er kommunalt ejet og et offentligt tilgængeligt grønt område.

- Vi overvejer at søge om at få videoovervågning ved bygningerne. Men det er ikke så let at få lov til, siger vikingeformanden, som fastslår, at der heldigvis ofte kommer vikinger forbi på Kalvøen, og at de holder øje med området.