Brian Amossen vender tilbage som cheftræner for Frederikssund Golfklub for sæsonen 2021. Foto: Jørgen Bundgaard

Cheftræner vender tilbage til golfklub

Frederikssund - 29. september 2020 kl. 14:17

Frederikssund Golf Klub genansætter fra sæsonen 2021 den tidligere cheftræner i klubben fra 1995-2007, Brian Amossen, der i mellemtiden er blevet 52 år.

De sidste 11 år har Frederikssund Golf Klub haft et stærkt samarbejde med Dansk Golf Akademi (DGA), ejet af Peter Thomsen, hvor konceptet har været, at DGA ansætter en cheftræner med flere. Men for sæsonen 2021 er det ikke lykkedes DGA at finde en cheftræner.

- Derfor er vi utrolig glade for, at Brian har lyst til at komme tilbage til os, efter mange år som cheftræner i Trelleborg Golf Klub ved Slagelse. Opgaven består i at drive golfklubbens pro shop samt tilbyde træning til medlemmerne, herunder begyndere, juniorer, elite med flere, og det ved vi, at Brian er god til. Endvidere er det meget vigtigt, at man som træner har lyst til at engagere sig og passer socialt ind i en klub, og her har vi også et klart »match«, idet flere af de »gamle« medlemmer, som kender Brian, næsten ikke kan få armene ned, så det er jo bare herligt, siger formand for Frederikssund Golfklub, Michael Tøgersen, en pressemeddelelse.

Frederikssund Golf Klub har store forventninger til fremtiden, for med udgangen af 2019 blev sidste afdrag på klubhuslånet fra 2002 betalt tilbage, og i 2020 har klubben fået 175 nye medlemmer, oplyser klubbens formand.

- Det er det højeste antal nye medlemmer nogensinde på et år, så noget har coronaen været godt for, siger Michael Tøgersen, der for første gang i sin 7. årige formandsperiode sammen med bestyrelsen kan begynde at tænke mere visionært i stedet for at bare at tænke i overlevelse.