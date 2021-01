Campingvogn udbrændte

Søndag aften blev det anmeldt, at der var brand i en campingvogn, som holdt på en vendeplads nær Kyndbyværket i Hornsherred.

Politi og brandvæsen blev sendt til stedet, hvor sidstnævnte fik kontrol over branden, om end campingvognen og dens inventar ikke stod til at redde, oplyser Nordsjællands Politi i et udtræk af døgnrapporten.