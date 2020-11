Se billedserie Chelle og Andreas Simonsen, der har drevet caféen »Ærligt« i Slangerup i lidt over et år, vil åbne en ny afdeling i det tomme butikslokale på Frederikssund Havn. Foto: Ea Lykke Schausen Foto: Ea Lykke Schausen

Café med store planer: Åbner i havnebutik

Frederikssund - 09. november 2020 kl. 05:32 Af Maj-Britt Holm

Nu kommer der liv i den tomme butik i Amsterdamhusene 1 på Frederikssund Havn, hvor ægteparret Chelle og Andreas Simonsen vil åbne en café efter samme koncept som »Ærligt«, de har drevet i lidt over et år i Slangerup.

Lørdag fik iværksætterparret overdraget nøglerne til det lejede lokale, hvor de fremover vil sælge kaffe, crossainter, brunch, brødklappere med fyld som tun, avocado og seranoskinke samt ikke mindst kager i lange baner.

Det skete faktisk kun 10 dage efter, at Frederikssund Byråd sagde nej til at lave en ny lokalplan, der ville give mulig for at lave butikken på cirka 140 kvadratmeter om til boligformål, som ejeren havde søgt om, fordi det var svært at udleje lokalet, der tidligere har været sushibar.

Når havnebadet åbner, ventes der mere liv i området, og politikerne vil ikke ødelægge muligheden for at drive forretning.

Iværksætterparret har i et stykke tid været i dialog med ejeren om at leje lokalet, og nu er det endelig faldet på plads, fortæller 28-årige Chelle Simonsen.

- Vi vil gerne åbne flere butikker. Vi har i forvejen i Slangerup og Birkerød, og lokalet på Frederikssund Havn ligger superlækkert og har en god størrelse. Der er mange, der gerne vil sidde og kigge ud over vandet. Jeg synes virkelig, Frederikssund er en usleben diamant. Det kan blive det nye Hornbæk, hvis man giver det lidt kærlighed, siger hun, som oplyser, at det er gået rigtig godt de to torsdage, de har haft deres kaffevogn forbi Frederikssund Havn .

Iværksættere med børn Chelle Simonsen har egentlig kun erfaring som amatørkok, mens manden er mekaniker. Parret ansatte konditor og bager, da de åbnede café og bageri i Birkerød i september i år. Det er derfra, brødet vil blive leveret til Frederikssund-caféen.

På fredag er det to år siden, at ægteparret sprang ud som selvstændige, da kaffevognen Doris rullede ud på gaden for første gang. Parret fik deres tredje barn i 2018. Men livet som småbarnsfamilie var svært at forene med krav på arbejdsmarkedet.

- Vi havde længe gerne ville være selvstændige. I sommerferien kiggede vi hinanden dybt i øjnene og sagde: Vi lever kun én gang. Så solgte vi alt, hvad vi havde af værdi: Designermøbler og et stort Royal Copenhagen stel, jeg har samlet, siden jeg var teenager. Pengene var lige nok til at købe en kaffevogn, og så levede vi af kærlighed og havregrød og solgte kaffe, fortæller Chelle Simonsen, som tilføjer, at familien har beholdt deres hus i Slangerup, de selv har renoveret, og hvor de har boet i tre år.

Åbner i december Undervejs er de blevet vant til at leve for meget lidt, beretter iværksætteren.

- Vi betaler selvfølgelig vores ansatte, det vi skal. Men vi hiver kun lidt ud til os selv, og så smider vi alle pengene ind igen. Derfor kan vi åbne et nyt sted så hurtigt igen, siger Chelle Simonsen, der oplyser, at hun og ægtemanden har planer om at udvide i hele Danmark og måske også lidt i Sverige, når der er økonomi til det.

Det er velkendt, at coronatiden gør livet surt for mange caféer og restauranter. »Ærligt« nåede ikke at eksistere mange måneder, før epidemien ramte Danmark i marts.

- Vi har nærmest ikke prøvet at eksistere uden corona. Det er vores »normal«. Folk er gode til at støtte op. Jeg glæder mig til at se, hvordan det er, når det er ovre, påpeger hun.

Hvis alt går efter planen, kan »Ærligt« åbne på Frederikssund Havn i begyndelsen af december. Caféen vil være åben hverdage klokken 7-19 og i weekenden klokken 8-18. Folk er velkomne til at følge »Ærligt« på Facebook, siger Chelle Simonsen.