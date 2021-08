Efter fire år med Ærligt har ægteparret bag besluttet at trække sig ud af foretagendet. Foto: Ea Lykke Schausen Foto: Ea Lykke Schausen

Send til din ven. X Artiklen: Café-eventyr er slut: Iværksætterpar trækker sig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Café-eventyr er slut: Iværksætterpar trækker sig

Efter fire år med det hurtigt voksende café-koncept Ærligt, har ægteparret bag besluttet at trække sig ud af foretagendet

Frederikssund - 30. august 2021 kl. 11:07 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Snart er det slut med Kerne Karl og Kardemomme Bob. For Chelle og Andreas Simonsen, indehaverne af cafékæden Ærligt, har efter fire år, besluttet at trække sig ud af virksomheden og sætte bageriet til salg. Det meddelte de søndag aften på Facebook. Her skrev de blandt andet;

"Livet sker, tiden går og tingene ændrer sig. Det samme er sket hos Ærligt." Længere nede skriver de:

"Vi har besluttet, at tiden er inde til at give Ærligt videre."

Efter fire år med det hurtigt voksende koncept fra fem lokationer der alle langede bagværk, sandwich, is og kolde og varme drikke over disken, vælger parret altså nu at trække stikket.

Og det både overrasker og ærgrer. Men på Facebook er der også stor anerkendelse fra mange.

Stadig Ærligt på havnen For de mange frederikssundere som har grebet muligheden for en coffee to go på havnen, lidt sødt til kaffen eller en frisksmurt klapper, er der godt nyt. I sidste uge skrev Chelle og Andreas Simonsen under på, at butikken og brandet vil køre videre i Frederikssund. På Facebook meddelte de, at stedet overdrages til den nuværende leder.

Med andre ord fortsætter Ærligt på havnen i Frederikssund. I Slangerup overdrages cafeen til nye forpagtere, der lancerer et nyt koncept. Birkerød fortsætter frem til 1. oktober, efter denne dato med nye former for kage, indtil bageriet er solgt. Det samme gælder for cafeen i Værløse. Liseleje lukker ned for sæsonen pr. 1.10, og butikken sættes til salg.

Det fremgår af oplaget på Facebook.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Chelle og Andreas Simonsen.