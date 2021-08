En 15-årig pige er blevet sigtet for bedrageri, fordi hun byttede om på primærker i H&M i Sillebroen Shopping i Frederikssund for at kunne købe noget tøj billigere, end det var til salg for. Foto: Maj-Britt Holm

Byttede rundt på prismærker - sigtet for bedrageri

Hun blev torsdag aften klokken 18.06 sigtet for bedrageri, idet hun blev taget for at bytte rundt på prismærkerne på noget tøj i H&M i Sillebroen Shopping i Frederikssund for at kunne købe det til en billigere pris, end tøjet var til salg for.