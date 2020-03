Kunstneren Jens Galschiøt, der er vokset op i Frederikssund, er med i en 75 års jubilæumsudstilling for Frederikssund Kunstforening, hvis formand Gitte Stagis, han ses sammen med her. Foto: Frederikssund Kunstforening

Bysbarn udlåner tre skulpturer

Tre skulpturer af Odense-kunstneren Jens Galschiøt er i øjeblikket udstillet forskellige steder i Frederikssund for at markere Frederikssund Kunstforenings 75 års jubilæum. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Jens Galschiøt, der er vokset op i Frederikssund, har udlånt de tre skulpturer: Én fra serien Hjemløs, som er opstillet foran Frederikssund Rådhus, og to fra serien Kvinder, der er inspireret af Skabelsesberetningen fra Bibelen, og som kan ses i Sillebroen Shopping og foran Langes Magasin, hvor kunstneren pt. udstiller sammen med den 24-årige maler Elias Bruus fra Middelbart.

- Der stod folk helt ud på gaden. Vi kunne slet ikke være der. Så det var en stor succes, siger Gitte Stagis, formand for Frederikssund Kunstforening, der ikke tøver med at kalde det for en fantastisk dag.