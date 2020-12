Send til din ven. X Artiklen: Byrødder om kontroversielt grundsalg: Ja til redegørelse - ikke til håndteringen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byrødder om kontroversielt grundsalg: Ja til redegørelse - ikke til håndteringen

Flere byrådsmedlemmer luftede utilfredshed, da redegørelse blev sendt til Ankestyrelse om salget af en fjord-grund til Niels Martin Viuff.

Frederikssund - 18. december 2020 kl. 08:35 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

Højst usædvanligt undlod hele fire medlemmer af Økonomiudvalget helt at stemme, da et flertal i byrådet onsdag aften sendte Frederikssund Kommunes redegørelse til Ankestyrelsen for forløbet omkring et grundsalg til byrådsmedlem Niels Martin Viuff.

Da økonomiudvalget onsdag 9. december blev præsenteret for forvaltningens redegørelse, valgte udvalget at sende den retur til forvaltningen med ønske om præciseringer og yderligere oplysninger vedlagt sagen.

Og selv om de blev præsenteret for det på et ekstraordinært møde i udvalget før byrådsmødet 16. december, var det alligevel en redegørelse med flere ændringer og tilføjelser, der endte på byrådsmødet.

Her godkendte et flertal at sende redegørelsen videre til Ankestyrelsen - med undtagelse af Ole Frimann Hansen (SF), Inge Messerschmidt (DF), Ole Søbæk (C) og Maria Katarina Nielsen (B).

Svarer på henvendelse - ikke på sagsforløb

Borgmester John Schmidt Andersen (V) gjorde det inden behandlingen af sagen klart, at byrådet ikke skulle tage stilling til, om man i sin tid havde været for eller imod salget:

"Man tager alene stilling til, om udtalelsen fra byrådet svarer til det, styrelsen spørger til. Ikke om det var en korrekt beslutning at sælge arealet."

Det forhindrede dog ikke flere byrådsmedlemmer i at give udtryk for utilfredshed. Ikke bare med sagsforløbet, men også i nogen grad med den redegørelse, man nu sender videre til Ankestyrelsen.

Det gjaldt blandt andet Socialdemokraternes gruppeformand Tina Tving Stauning, der i sin tid stemte imod at sælge grunden, men stemte for at sende redegørelsen til Ankestyrelsen.

"Det er korrekt, at det er ankestyrelsens spørgsmål, vi svarer på. Men sagen er uheldig og uacceptabel. Derfor skal der afdækkes så meget af sagen som muligt. Nu er sagen så oplyst, at Ankestyrelsen har en fair chance for at vurdere, om der skal indledes en tilsynssag. Jeg synes fortsat, der er mangler i redegørelsen. Eksempelvis savner jeg at få vide, hvilke opdrag de to forskellige mæglere blev givet, en begrundelse for, hvorfor vi i byrådet ikke fik fremlagt de to forskellige vurderinger, og hvorfor man er endt med at have foretaget to tinglysninger i sagen. Men det vigtige er, at ankestyrelsen nu har et rigtigt grundlag for at afgøre, om man vil gå ind i sagen," konstaterede hun.

Manipuleret Venstres Michael Tøgersen tog tråden op:

"Jeg føler mig stærkt manipuleret i denne sag. Jeg stemmer for - fordi vi skal svare. Men jeg er ikke imponeret over svaret - og i særdeleshed ikke over sagen. Der er indhentet to vurderinger på vidt forskelligt grundlag, og vi præsenteres alene for den laveste pris. Det håber jeg virkelig ikke sker i fremtiden. I redegørelsen nævner man så, at den offentlige vurdering lyder på cirka 1.200 kroner pr. kvadratmeter i første række ned til fjorden som begrundelse for valg af pris. Men den offentlige vurdering siger jo intet om markedsværdien i praksis. Når man sælger grunde i sydbyen sker det til 2.000 kroner pr. kvadratmeter - uden at der på nogen måde er tale om grunde, der ligger ned til vandet. Så en vurdering på 1200 kroner kan man ikke bruge til noget," lød det blandt andet fra ham.

Heller ikke Socialdemokratiets Poul Erik Skov Christensen var imponeret:

"Jeg stemmer for at sende det til Ankestyrelsen. Det gør jeg, fordi det med ændringerne nu er lykkedes at finde en tekst, der klart adskiller administrationens håndtering og byrådets muligheder i sagen. For jeg må sige, at jeg er ret rystet over den sagsmæssige håndtering. Der er ikke tilstrækkelig dokumentation for, hvad der er gjort, sagt og skrevet undervejs i en sag, der kan ende med at være mange flere penge værd for køber, fordi han med den større grund også får mulighed for at bygge et større hus," konstaterede han.

En lortesag dengang og nu SFs Ole Frimann Hansen erklærede ved det Skype-afviklede byrådsmøde, at han agtede at undlade at stemme:

"Jeg stemte imod at sælge dengang. Det var en lortesag - og det er det stadig. Jeg spurgte dengang: Har det så ikke konsekvenser for, om andre så får ret til at købe? Og det er jo lige et af problemerne her," fortalte han tilhørere og byrådskolleger.

Også Dansk Folkepartis Inge Messerschmidt undlod at stemme.

"Jeg stemte oprindeligt imod salget, og jeg undlod at stemme i Økonomiudvalget. Det gør jeg også her. For hvis jeg stemmer ja, kommer jeg også til at blåstemple forløbet og salget."

Ligeledes undlod Ole Søbæk at stemme i både Økonomiudvalg og byråd. Og som Inge Messerschmidt og Ole Frimann havde han oprindeligt stemt imod salget:

"Jeg vil hverken have skudt i skoene, at jeg modarbejder min partifælle eller byrådet. Jeg deler Tinas og andres interesse i at få sagen afdækket og undersøgt, om det er foregået korrekt. Men jeg vil ikke gøre mig til part i en sag, der omhandler en partifælle. Derfor undlader jeg at stemme."