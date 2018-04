20-årige Tobias Weische, der pt. er medlem af Frederikssund Byråd for Dansk Folkeparti, er valgt som ny formand for DFU Nordsjælland.

Byrådsmedlem er ny formand for DFU

- Jeg glæder mig meget til at kæmpe endnu mere for de unge i Nordsjælland, som ungdomsparti har vi en opgave i at sætte de lokale og regionale udfordringer på dagsordenen. De trafikale udfordringer med den kollektive transport på tværs af kommunerne er en af de udfordringer, som jeg vil skabe fokus omkring. Ligesom kampen for at fastholde og udvide flere uddannelsesinstitutioner i Nordsjælland står højt på dagsorden, så der ikke er lige så mange, der skal pendle ind til København hver dag, siger den nyvalgte formand i en udtalelse.