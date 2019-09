Jesper Wittenburg (S) mener ikke, samarbejdet mellem Frederikssund Kommune og Vejdirektoratet er gået særlig godt i forbindelse med forberedelserne til indvielsen af Kronprinsesse Marys Bro lørdag den 28. september. Foto: Maj-Britt Holm

Byrådsmedlem: Hvorfor skal brofest være så firkantet?

Frederikssund - 24. september 2019 kl. 05:03 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er under en uge til den store indvielsesfest for Kronprinsesse Marys Bro og det meste er ved at være helt på plads. Men det er til trods for Vejdirektoratet, mener byrådsmedlem og formand for fritids- og kulturudvalget i Frederikssund Kommune, Jesper Wittenburg (S), der retter kritik mod styrelsen for, i hans optik, at spænde ben for planlægningen.

- Vejdirektoratet har lidt virket som en bremseklods for forberedelserne gennem det sidste halve år, og jeg undrer mig over, hvorfor de vil have det hele så firkantet. De har været et forsinkende led, synes jeg, og det er jo både frustrerende og irriterende, når vi jo bare gerne vil have en god festdag, siger politikeren.

Jesper Wittenburg nævner især, at han synes, Vejdirektoratet har haft manglende fokus på at inddrage Hornsherred i festlighederne, som grunden til, at samarbejdet er gået skævt. Men også ting som shuttlebusser og Vejdirektoratets modvilje mod at servere alkohol har spillet ind, siger han.

At der skulle være så store problemer i kommunikationen de to parter imellem, er dog ikke noget, projektchef ved Vejdirektoratet, Henrik Vincentsen, kan nikke genkendende til. Han beretter om et godt samarbejde i den fælles arbejdsgruppe for arrangementet, hvor man har lyttet til hinanden.

- Jesper Wittenburgs holdning overrasker mig. Vi synes, det har været et rigtig godt samarbejde, og jeg er da ked af, hvis kommunen er af en anden opfattelse, siger projektlederen og understreger, at man så vidt muligt har forsøgt at møde byrådets ønsker, dog stadig med fokus på, at gøre dagen til en god oplevelse for flest mulig.

