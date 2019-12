Der findes i forvejen en del initiativer i Frederikssund Kommunes børnehuse for at få ungerne ud og røre sig, som her ved børnehavernes motionsdag i Ådalen i 2018. I to områder skal der nu arbejdes med KL?s projekt »Børneliv i sund balance«. Foto: Allan Nørregaard

Byråd splittet om nyt børneprojekt

Frederikssund - 02. december 2019

Med 14 stemmer for og ni imod har et politisk flertal i Frederikssund Byråd besluttet, at kommunen skal deltage i KL-projektet »Børneliv i sund balance«, der skal fremme sund vægtudvikling hos børn gennem en fem-årig periode, og de tre deltagende kommuner forventes at prioritere indsatsen i minimum fem år efter projektperioden. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det giver vores kommune en unik mulighed. Vi ved, at sundhed i barndommen er altafgørende for at lære, forklarede Jørgen Bech (V), der havde begæret sagen i byrådet, fordi et flertal i Social- og sundhedsudvalget havde sagt nej til, at kommunen skulle være med.

Afvisningen skyldtes i følge formanden for Social- og sundhedsudvalget Susanne Bettina Jørgensen (S), at kommunen i forvejen har iværksat mange andre indsatser på børneområdet, som der arbejdes med. Hun stillede spørgsmålstegn ved, om der er noget nyt i projektet, og hun huskede på, at de 1,1 millioner kroner, som Nordea Fonden vil betale per deltagende lokalområde, skal strækkes over fem år, og der ikke er klarhed over, hvad det vil koste kommunen.

- Jeg synes, vi udskriver en blankocheck, og vi forpligter os til at være med i 10 år, sagde hun.

Ole Frimann (SF) erkendte, at der arbejdes med børns sundhed i forvejen, men han så en stor fordel i at bidrage til vidensdeling på området.

- Gør vi det rigtige på den rigtige måde, spurgte han retorisk og understregede, at det er så vigtigt »at få motion ind med modernælken«.

Maria Katarina Nielsen (R) gav Susanne Bettina Jørgensen ret i, at der manglede en beskrivelse af den kommunale medfinansiering af projektet, og hun sagde, at det at deltage i et projekt ikke bare er noget, man gør, idet hun henviste til Sundhedsstyrelsens projekt Børnebroen, der viste sig at være for ressourcetungt i Hornsherred Syd for kommunen.

Derimod så Tobias Weische (DF) en mulighed for at gøre op med den udvikling, at halvdelen af alle danskere er overvægtige, idet indsatsen hidtil i virkeligheden ikke har hjulpet.

- Og så kan det få DF til at tale pænt om FN's verdensmål, som vi selvfølgelig går ind for, sagde han og fik de andre politikere til at grine.

Venstres byrådsgruppe på ni, Konservatives to, DF's to og SF's ene stemte for projektet, mens Socialdemokratiets syv, Radikales ene og Enhedslistens ene stemte imod.