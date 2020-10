Et politisk flertal i byrådet har besluttet at igangsætte et lokalplanforslag, der kan bane vej for Søndergaard A/S?s byggeri af 70-80 boliger i Posthuskvarteret på Kocksvej i Frederikssund, og hvor huset Kocksvej 4 bevares. Skitseforslag: Søndergaard A/S Foto: Maj-britt Holm

Byråd splittet om højde på nye boliger

Frederikssund - 02. oktober 2020 kl. 11:26 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Et politisk flertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Radikale og SF har på onsdagens virtuelle byrådsmøde besluttet, at Frederikssund Kommune skal igangsætte et lokalplanarbejde for 70-80 nye boliger i Posthuskvarteret i Frederikssund med bevarelse af huset på Kocksvej 4, der tidligere var advokatkontor.

Det lokale nedrivningsfirma Søndergaard A/S har købt det tidligere posthus på Kocksvej og arealerne bagved, nærmere bestemt Kocksvej 2A, 2B og 4.

Firmaet ønsker at rive posthuset ned og erstatte det med en boligkarré på tre en halv etage, en tilsvarende karré på p-pladsen ind mod Tværstræde og to punkthuse i fem etager mellem de to karréer. Ud over en ny lokalplan kræver det et kommuneplantillæg at gennemføre projektet.

Tina Tving Stauning (S) og Pelle Andersen-Harild (EL) har i Plan- og miljøudvalget fået nedstemt et forslag om at begrænse højden til to en halv etage ud mod Kocksvej og tre en halv etage for punkthusene.

Det samme gentog sig i byrådssalen, hvorefter de syv socialdemokrater og Enhedslisten stemte imod, at der skal udarbejdes lokalplanforslag på det foreliggende grundlag.

