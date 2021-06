Frederikssund Byråds topprioritet er at få Frederikssundmotorvejen færdiggjort nu, mens afskaffelse af brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro, som billedet viser, kommer i anden række. Foto: Maj-Britt Holm

Send til din ven. X Artiklen: Byråd: Motorvej er vores topprioritet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byråd: Motorvej er vores topprioritet

Frederikssund - 28. juni 2021 kl. 05:33 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Hvis regeringen og Folketingets partier går ud mandag formiddag og præsenterer Infrastrukturplan 2035, der indebærer opstart af Frederikssundmotorvejens 3. etape først i 2026 og afskaffelse af brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro fra 2022 som plaster på såret, så går landspolitikerne direkte imod Frederikssund Byråds ønsker.

Læs også: Kamp om tidsplan i trafikaftale

Lækkede oplysninger fra de politiske forhandlinger på Christiansborg om de næste 14 års statslige infrastrukturprojekter i Danmark fik lørdag aften Frederikssund Byråd til efter den flotte røde-hvide EM-fodboldsejr over Wales at sende brev til Folketingets finansordførere og transportordførere samt transportminister Benny Engelbrecht (S) og finansminister Nicoal Wammen (S). Det skete i slutspurten, inden landspolitikerne skulle mødes søndag for at lukke en endelig aftale.

Rygterne løb Der var forlydender om, at færdiggørelsen af Frederikssundmotorvejen først igangsættes fra 2026, og at brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro til gengæld kan afskaffes allerede fra 2022 som et kompromis for at få den senere byggestart på motorvejen til at glide lettere ned.

Det er ikke et scenarie, byrådet ønsker sig, ifølge brevet, som borgmester John Schmidt Andersen (V) har sendt på vegne af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre i Frederikssund Byråd.

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at Frederikssund Byråd har færdiggørelsen af Frederikssund motorvejen som en klar førsteprioritet i en prioritering mellem de to infrastrukturprojekter, fastslår byrådet i brevet.

Enhedslisten er som eneste parti ikke medunderskriver, og Kenneth Jensen (S) har på Facebook skrevet, at han brændende ønsker motorvejen færdiggjort, men at det ikke er vigtigere end at afskaffe broafgiften, og at han »ikke vil tages til indtægt for indholdet af brevet«, han først fik kendskab til, da det var sendt.

Investeringer i fremtiden Allerede den 4. juni i år skrev byrådet til parterne på Christiansborg vedrørende afskaffelse af brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro, at en færdiggørelse af Frederikssundmotorvejen i høj grad bidrager til at aflaste den meget pressede infrastruktur og til at styrke erhvervslivets fortsatte vækst og udvikling. Samtidig vil investeringen understøtte Frederikssund Kommune som bosætningskommune.

Frederikssund Kommune er ifølge byrådets brev inde i en rivende udvikling, og mange borgere flytter til kommunen. Det lokale erhvervsliv er ligeledes i stor vækst, og mange virksomheder planlægger store investeringer i den nærmeste fremtid.

- Derfor er en færdiggørelse af Frederikssund motorvejen allerede fra 2022 helt afgørende i denne forbindelse. Frederikssund Byråd skal på det kraftigste opfordre regeringen til at tage ovenstående med i de igangværende politiske forhandlinger om en langsigtet infrastrukturaftale, fastslår byrådet i brevet fra den 26. juni.

Lytter de eller ej? John Schmidt Andersen peger overfor Frederiksborg Amts Avis på, at det er vigtigst at begynde med motorvejen nu, og så siden se på, hvornår der er økonomi til at afskaffe brugerbetalingen.

Han har iøvrigt fulgt brevet op med en SMS lørdag aften til transportminister Benny Engelbrecht (S) for at gøre ham opmærksom på, at brevet er sendt.

- Men jeg har ikke fået en reaktion, sagde borgmesteren søndag aften.

Spørgsmålet er nu, om der overhovedet bliver lyttet til Frederikssund Byråd, eller om partierne er mere optaget af at få plads til deres respektive kæpheste i den kommende infrastrukturplan til op imod 160 milliarder kroner.

relaterede artikler

Alt tyder på bred aftale om milliarder til ny infrastruktur 27. juni 2021 kl. 21:01

Afskaffelse af betaling på Marys bro er i spil 26. juni 2021 kl. 18:04

I chok over motorvejsforhandlinger 26. juni 2021 kl. 15:08