Butikker i gågade kan få varer døgnet rundt

Transport- og Boligministeriet har anmodet Frederikssund Kommune om at ophæve restriktioner for varelevering til dagligvarebutikker. Dette skal sikre, at butikkerne hele døgnet kan få leveret dagligvarer. Ifølge ministeriet skal restriktionerne ophæves foreløbigt til og med den 24. marts, skriver kommunen på sin hjemmeside.