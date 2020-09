Forfatteren Dy Plambeck prædiker søndag den 4. oktober i Slangerup Kirke, og bagefter kan man møde hende over en kop kaffe med coronaafstand. Foto: Les Kaner

Buresø-forfatter prædiker i kirke

Det sker som led i rækken er forfatterprædikener, der finder sted nogle gange årligt kirken. Dy Plambech skal prædike over dagens tekst.

Efter gudstjenesten er der lejlighed til at møde forfatteren og stille spørgmål over en kop kaffe med coronaafstand. Der kan under de nuværende regler være 100 i Slangerup kirke.