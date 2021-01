Brugte bil til at bryde ind: Stjal flere maskiner

Et større indbrud har fundet sted på en opbevaringsplads på Strandvangen ved Frederikssund. Mandag morgen ved 8-tiden blev det anmeldt, at porten ind til en opbevaringsplads vejen var blevet brudt op.

Politiet mener, at indbruddet har fundet sted ved hjælp af et køretøj, og en kædelås er blevet klippet op. Herefter var en påhængsvogn samt en gravemaskine blevet stjålet fra stedet.

Ved hjælp af GPS var det muligt for politiet at spore de stjålne køretøjer til en byggeplads på Øvej i Slangerup, og en patrulje kørte til stedet, hvor ejeren af køretøjerne fik dem udleveret.

Nordsjællands Politi mener, at der kan være en sammenhæng mellem dette tyveri og tyveriet fra varebilen, som også fandt sted på Øvej.

Her blev der stjålet elektrisk værktøj, og man er kommet ind ved at bryde bagdøren op med en skruetrækker.