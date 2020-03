Se billedserie - Vi vil gerne passe på vores personale, så de kan blive ved med at være raske og betjene kunder ved kassen eller fylde varer på hylderne, siger brugsuddeler Peter Nielsen fra SuperBrugsen i Slangerup. Foto: Maj-Britt Holm

Brugsuddeler: Kom helst kun én fra hver familie når I køber ind

Frederikssund - 16. marts 2020 kl. 05:35 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi henstiller til, at du ændrer adfærd i måden, du handler på - og ja, det gælder også dig og ikke kun naboen og dem, vi hører om i medierne!!

Sådan lyder opfordringen i et usædvanligt Facebookopslag i weekenden fra brugsuddeler Peter Nielsen, SuperBrugsen i Slangerup, som mener, det er på høje tid, at kunderne ændrer adfærd for at passe bedre på hinanden og på personalet, så de ikke bliver syge af coronavirus.

Onsdag, torsdag og fredag oplevede personalet i SuperBrugsen nærmest et stormløb af kunder, der købte voldsomt ind. I mange tilfælde var det hele familier, som tog på indkøb sammen, selv om myndighederne råder til, at man ikke opholder sig mange på samme sted af hensyn til smittefare.

- Vi oplevede de første dage, at det blev ligesom en slags ferie, og der kom sindssygt mange ned for at handle. Men er det nu nødvendigt, at der kommer to-tre fra hver familie? Det er nu, vi skal vise hensyn både til hinanden og til personalet for at begrænse risiko for smitte. Så vi opfordrer til, at der kun kommer én fra familien for at købe ind. Vi vil gerne passe på vores personale, så de kan blive ved med at være raske og betjene kunder ved kassen eller fylde varer på hylderne. Der er rigeligt med varer, og vi vil gøre, alt vi kan for at forsyne Slangerup og omegn, fastslår brugsuddeleren, som også appellerer til, at kunderne holder afstand til hinanden og til personalet - også i køen.

Aftør håndtag med sprit

Peter Nielsen lægger stor vægt på hygiejne i SuperBrugsen. I de sidste fire år har kunderne haft mulighed for at spritte deres hænder af ved indgangen til butikken. Der bliver også gjort rent hver dag, ligesom kurvene vaskes hver uge, hvilket ikke er en selvfølge andre steder.

- Vi vil gerne have en ren og pæn butik. Det er naturligt for os. Nu er vi så »firstmovere« på det. Den største smittefare er håndtag på kundevogne. Dem opfordrer vi kunderne til at tørre af med en spritserviet. Forleden havde vi besøg af en læge, der er kunde her i butikken, og som kaldte det genialt i denne situation, fortæller han, som dog ærgrer sig over, at folk har taget uhæmmet af spritservietterne.

- Nu opfordrer vi til, at man kun tager én serviet per kunde. Der er rigeligt til at tørre hænder og kundevogn. Vi skal også bruge til personalet ved kasserne. Vi har været så heldige, at vi har været forudseende og bestilt i god tid, så vi har til en uge mere, men kun hvis alle tager hensyn, påpeger brugsuddeleren, som samtidig gerne ser, at kunderne lader være med at komme med kontanter, men betaler med betalingskort eller Coop's App på mobiltelefonen for at reducere smittefare.

SuperBrugsen i Slangerup stoppede desuden salg af bland-selv slik og te i løs vægt i fredags af samme grund.

Ingen karantæneramte

Efter nogle kaotiske dage, der også var præget af, at SuperBrugsen startede sit fødselsdagssalg i fredags, hvor handelen svarede til på en påskelørdag, faldt der i weekenden mere ro over butikken, så der ligefrem var stille søndag, fortæller Peter Nielsen.

- Vi får et ordentligt læs varer mandag, så jeg håber, at alle medarbejderne er friske til at give den en skalle med at få dem på hylderne, siger han.

SuperBrugsen i Slangerup har cirka 120 ansatte, og brugsuddeleren overvejer lige nu, om de skal deles op i mindre hold for at mindske risiko for virussmitte.

- Vi må prøve at bruge ressourcerne bedst muligt. Pt. har vi ikke nogen i karantæne. Vi krydser fingrene og tager én dag ad gangen, lyder det fra Peter Nielsen.