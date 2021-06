Brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro afskaffes

Siden broens indvielse i 2019 har bilister skullet betale 14 kroner for at komme over på den anden side af Roskilde Ford. Lastbiler er blevet opkrævet 41 kroner for turen.

Fra 2020 bliver det gratis at krydse Kronprinsesse Marys Bro. Det står nu klart, netop som regeringens præsentation af infrastrukturaftalen finder sted, og hvor de kommende investeringer for landets infrastruktur frem til 2035 bliver præsenteret.

"I Nye Borgerlige har vi som eneste parti kæmpet i flere år for at få fjernet denne ekstrabeskatning for borgere og erhvervsliv. Utroligt mange har været påvirket af denne utrolig dårlige beslutning om brugerbetaling på broen, så jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes, at vi nu får fjernet brugerbetalingen," siger Mette Thiesen, der også glæder sig på vegne af gruppen Nej tak til brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro;

"Jeg har haft et utroligt godt samarbejde med gruppen Nej tak til brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro. De er dygtige, og har virkelig knoklet for at få afskaffet brugerbetalingen på broen i flere år nu," siger Mette Thiesen.

Susanne Bartholin fra gruppen Nej tak til brugerbetaling af Kronprinsesse Marys Bro havde svært ved at forstå, at den flere år lange kamp, for at kunne køre gratis over broen, nu ser ud til at være slut.

"Jeg har hele tiden troet på det. Jeg tænkte, at de på et eller andet tidspunkt ville de se, at det var for tåbeligt, og at de måtte fjerne brugerbetalingen. Og så tænker jeg, at det blandt andet er takket være vores vedholdenhed med alle vores facts. Vi har en tal-mand i gruppen nemlig Kenneth Jensen, som har gjort et kæmpe arbejde," siger Susanne Bartholin.

Nu håber hun, at alle de mennesker, som har kæmpet for at få brugerbetalingen på broen sløjfet, nu vil lægge deres kræfter i kampen for at få Frederikssundmotorvejen færdiggjort.