Glad og stolt formand for Fjordforbindelsen Frederikssund, Leif Tullberg her på åbningsdagen for Kronprinsesse Marys Bro for godt et år siden. Siden har han på Facebook jævnligt fået hæftet grimme ord på sin person - fordi Kronprinsesse Marys Bro er en betalingsbro. Foto: Maj-Britt Holm

Broformands kække modspil: Ja tak til bro og betaling

Bestyrelsesformand for Fjordforbindelsen laver Facebookgruppe med opbakning til Marys Bro, skriver Frederiksborg Amts Avis.

I mere end et år har formand for bestyrelsen for Fjordforbindelsen Frederikssund, Leif Tullberg måtte lægge ører til meget forbitrelse over, at det koster penge at køre over Kronprinsesse Marys Bro. Nu er Leif Tullberg gået aktivt i brechen for broen, og han har etableret en Facebookgruppe med oplysning om broen og glæde over Marys Bro.