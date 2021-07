Bestyrelsesformand for Fjordforbindelsen Frederikssund, Leif Tullberg, kritiserer borgmester John Schmidt Andersen (V) og folketingsmedlem Hans Andersen (V) for at have svigtet Frederikssundmotorvejen i forhandlingerne om infrastruktur, så bilisterne må nøjes med Frederikssundsvej i de næste otte år. Men det afviser de pure.Foto: Allan Nørregaard

Broformand kritiserer Venstre-folk for forløb om motorvejen

Frederikssund - 03. juli 2021 kl. 05:27 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Venstres frygt for kommunalvalget er skyld i, at Frederikssundmotorvejen måske først står klar om otte år, siger formand for Fjordforbindelsen Frederikssund, Leif Tullberg.

Leif Tullberg langer ud efter Frederikssund Kommunes borgmester John Schmidt Andersen (V) og folketingsmedlem Hans Andersen (V), valgt i Frederikssundkredsen, som han mener har scoret et selvmål i forløbet om Frederikssundmotorvejen.

Broformanden mener, at borgmesteren og Hans Andersen må tage deres del af ansvaret for, at Folketingets partier har lavet en infrastrukturaftale om, at der skal bruges 1,1 milliarder kroner på at afskaffe brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro i 2022, men at Frederikssundmotorvejen til 2,93 milliarder kroner først sættes i gang i 2026.

- Borgmesteren og Hans Andersen har kludret i det - iøvrigt sammen med Mette Thiesen (NB) - så vi må vente i otte år på at få færdiggjort Frederikssundmotorvejen. De to har presset på i Venstres folketingsgruppe for at få afskaffet brugerbetaling på broen. Det er rigtig ærgerligt. De skulle have holdt fast i den oprindelige strategi, siger Leif Tullberg, der selv er Venstre-mand, men ikke med i nogen lokalbestyrelser.

Brev om brugerbetaling Frederikssund Byråd har hele tiden holdt fast i, at det har 1. prioritet at få bygget tredje og sidste etape af Frederikssundmotorvejen.

Men den 4. juni gik der et åbent brev afsted til transportminister Benny Engelbrecht (S), finansminister Nicolai Wammen (S) og Folketingets transport- og finansordførere om, at byrådet også ville have afskaffet brugerbetalingen på den nye bro. Det ser Leif Tullberg som en ændring af byrådets strategi, men ingen sagde fra, formentlig fordi det kunne opfattes som opbakning til brugerbetaling på broen.

- Jeg ved, at der i april var besøg i kommunen fra store organisationer, der sagde: Nu skal I passe på ikke at forlange begge dele. Alligevel laver borgmesteren en tallerkenvending i sagen. Jeg tror simpelthen, at der gik panik i borgmesteren og Hans Andersen af frygt for, at Mette Thiesen og Nye Borgerlige render med alle stemmerne ved kommunalvalget, fordi hun havde ét ønske til infrastrukturforhandlingerne: At afskaffe brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro, siger Leif Tullberg.

En anden strategi Broformanden henviser til, at Venstres folketingsgruppe overfor ham har refereret til, at der i Nordsjælland er en »enorm vrede og politisk modstand imod brugerbetaling«, og at det er en trussel for Venstre op til kommunalvalget.

- De skulle have holdt fast i den oprindelige strategi. Hvis man vil noget med brugerbetalingen, skulle de have gået efter at få skrevet ind i aftalen, at man i 2025-2027 skulle se på trafiktallene, og så kunne de til en tid gå efter at få brugerbetalingen til at bortfalde, når motorvejen kom i brug, siger han, der peger på, at det er urealistisk at tro, at der allerede i 2022 ville blive sat fire milliarder af til projekter i Frederikssund, når kredsen kun har fem folketingsmedlemmer, uanset hvilken farve.

Sent med i forhandlinger Borgmester John Schmidt Andersen og Hans Andersen afviser, at de er gået efter at sikre Venstre stemmer ved det kommende kommunalvalg.

- Hvis regeringen havde taget initiativ til infrastrukturforhandlinger for to år siden, ville vi også dengang være kommet med bemærkninger og betragtninger om, at man skulle kigge på paralleliteten i forhold til andre projekter i Danmark, og på rimeligheden af, at man skal betale for at benytte broen hos os og ikke andre steder, siger John Schmidt Andersen, der påpeger, at Venstre ifølge hans oplysninger først kom med ved forhandlingsbordet, da de små partier allerede havde sagt ja til infrastrukturaftalen, og han henviser til, at der faktisk ikke kommer så store projekter i gang i de første år, fordi der ikke er så mange penge.

Undrer sig stadig Ifølge Hans Andersen er det den socialdemokratiske regering, der ikke ville imødekomme Venstres ønske om at prioritere Frederikssundmotorvejen som et af de første projekter i infrastrukturaftalen, men gerne »den glædelige afskaffelse af brugerbetalingen«.

- Jeg ved, at Venstre har kæmpet benhårdt for at fastholde igangsættelsen af Frederikssundmotorvejen. Jeg er stadig meget meget forbavset og chokeret over, at regeringen ikke ønskede at fremme motorvejen, der er det mest grydeklare projekt.

Regeringen og Socialdemokratiet mangler at forklare hvorfor, siger han.

Men det er for letkøbt at skyde på regeringen, lyder det fra folketingsmedlem Rasmus Stoklund (S), valgt i Frederikssundkredsen.

- Der er lavet en fælles aftale, alle Folketingets partier står bag, så der er indgået kompromiser for at nå et resultat. Jeg glæder mig over, at vi får fjernet brugerbetalingen på broen, og at Hillerødmotorvejen, der vil aflaste trafikken, kommer i gang nu. Frederikssundmotorvejen kommer også, selv om vi kunne ønske, at den kom tidligere, siger han.