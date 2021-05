Brød ind i virksomheder

frederikssund To lokale virksomheder har i det forgange døgn haft ubudne gætser.

Klokken 08.15 tirsdag blev det anmeldt fra Lille Haspelund Hestefoder, at der i nattens løb havde været indbrud. Anmelder havde fra morgenstunden ikke fået dannet sig et overblik over eventuelle tyvekoster, men butikkens kasseapparater stod åbne, hvilket de ikke havde gjort, da sidste medarbejder havde forladt butikken mandag aften.