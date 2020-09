En ambulance under udrykning måtte vente, mens Kronprins Frederiks Bro var oppe, mandag formiddag. Her kan den omsider suse over. Foto: Peter Rasmussen

Bro spærrede for ambulance

Frederikssund - 01. september 2020 kl. 18:45 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det vækker lokal kritik, at en ambulance under udrykning måtte holde stille og vente på Jægerspris-siden ved Kronprins Frederiks Bro på, at broen skulle gå op, mandag formiddag klokken cirka 11.30.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Stødt på manchetterne Peter Rasmussen var på vej hjem mod Hornsherred og ventede i kø i den modsatte retning. Han undrede sig over, at broen var oppe, når der ikke var både, der skulle sejle igennem, og han var ved at videofilme, da han fik øje på ambulancen holde med blink på og vente på at komme over.

- Jeg blev stødt på manchetterne. Det er ikke i orden, at en ambulance skal holde og vente, fordi broen er oppe. Tænk, hvis det er et hjertetilfælde. Så skal det altså gå hurtigt, siger Peter Rasmussen, der ved hjemkomsten lagde sin video af ambulancen, da den endelig kunne suse over broen, på Facebook, hvor han drillede og luftede teorien om, at Vejdirektoratet måske ville have bilisterne til at tage den nye betalingsbro i stedet, og han slog et slag for, at lokalpolitikerne gik ind i »kampen for at stoppe det her vanvid«.

Akutberedskab skal ringe Brospærringen var nu ikke et forsøg på at skubbe bilisterne over på Kronprinsesse Marys Bro, men en del af de sidste test, inden den 85 år gamle Kronprins Frederiks Bro fra i dag er fuldt fjernstyret fra Vejdirektoratets trafikcenter i København, og der ikke længere er en brovagt fysisk til stede på broen - foreløbig som et forsøg.

Bygværkansvarlig Lis Lassen fra Vejdirektoratet fortæller, at der både mandag og tirsdag var dobbeltbemanding på broen, nemlig både på Kronprins Frederiks Bro og i trafikcentret i København.

- Vi havde behov for at åbne broen i forbindelse med de sidste test, og vi havde rådighedstilladelse, som vi skal have, til at spærre vejen uden grund, forklarer Lis Lassen, der har fået at vide, at der ikke var problemer med den ventende ambulance med udrykning.

- Vi har en fast procedure for, at akutberedskabet skal ringe til brovagten, når de er på vej. Det havde de ikke gjort. Det er ikke usædvanligt. De har glemt det nogle gange. Så har brovagten spærret broen, når han har kunnet høre ambulancen. Det er en ekstra service, som ikke er der fremover. De kan ikke høre en ambulance i trafikcentret i København, men de kan se den på overvågningen, siger hun, som peger på, at ordningen fortsætter.

Sjældent med ventetid Også hos Akutberedskabet i Region Hovedstaden kender de til den ventende ambulance under udrykning på broen.

- Os bekendt var der ikke problemer. Ambulancen nåede frem på 10 minutter. Akutberedskabet har mulighed for at kontakte brovagten, når de kommer. Det er sjældent, vi har oplevet, at en ambulance venter, forklarer kommunikationskonsulent Susanne Hjortlund på vegne af Akutberedskabet i Region Hovedstaden, og hun oplyser, at hun vil viderebringe informationerne og sikre sig, at akutberedskabet er klar over, at der ikke længere er en fysisk brovagt på Kronprins Frederiks Bro.