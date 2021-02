En medarbejder i Børnehuset Lindehuset i Slangerup er blevet konstateret smittet med coronavirus af den mere smitsomme britiske variant. Der er ikke kendskab til andre tilfælde i børnehaven. Foto: Maj-Britt Holm

Britisk coronamutation i børnehave

Frederikssund - 05. februar 2021 kl. 05:57 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

En medarbejder i Børnehuset Lindehuset i Slangerup fik i sidste uge konstateret Covid-19. Det har vist sig, at vedkommende er smittet af den britiske coronamutation, den såkaldte B117, som regnes for at være noget mere smitsom.

Medarbejderens positive coronaprøve førte til, at tre andre ansatte og 11 børn fra den stue, hvor den smittede arbejder, blev sendt hjem som nære kontakter, oplyser centerchef Trine Venbjerg Hansen, Center for Børn og Skole i Frederikssund Kommune.

Børneområde følges tæt - Vi har ikke kendskab til, at andre i børnehaven er blevet smittet. Vi er selvfølgelig glade for, at det ikke har udviklet sig, og vi følger situationen løbende og tæt på hele børneområdet, fortæller centerchef Trine Venbjerg Hansen, Center for Børn og Skole i Frederikssund Kommune.

Børnehavemedarbejderen er formentlig blevet smittet af sin egen ægtefælle.

For at forebygge smittespredning kom der fra i mandags rengøringsassistenter i børnehusene for at rengøre kontaktflader og toiletter, ligesom sundhedsplejerskerne i den kommende tid vil gennemgå hygiejneforhold i alle dagtilbud.

Flere tilfælde af variant Fundet af den britiske coronamutation hos børnehavemedarbejderen er ikke det eneste tilfælde, der er konstateret i Frederikssund Kommune. Kommunen har i sidste uge fået et par henvendelser fra borgere, der har efterspurgt hjælp fra kommunen til at isolere sig udenfor hjemmet, fordi der er smitte med B117 i familien, oplyser centerchef Charlotte Bidsted, Center for Sundhed og Forebyggelse i Frederikssund Kommune.

- Der kan også være smitte, vi ikke hører om. Den britiske variant er efterhånden set i de fleste kommuner. Vi har ikke tal for varianten på kommuneplan. Der findes kun på landsplan, siger Charlotte Bidsted.

Skærpede krav droppet Den 19. januar i år indførte Sundhedsstyrelsen skærpede krav om, at nære kontakter til smittede med B117 skulle isolere sig i 14 dage. Men tidligere i denne uge blev de skærpede krav droppet.

Nu skal nære kontakter til personer, der er smittet med den britiske coronamutation, hurtigst muligt gå i selvisolation og lade sig teste på fjerde og sjette døgn. Først efter et negativt svar på sjettedøgnet må man som nær kontakt bryde sin selvisolation.