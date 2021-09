Repræsentanter for samtlige partier var samlet fredag formiddag i byrådssalen for at underskrive budgetaftalen. Foto: Frederikssund Kommune

Bredt budgetforlig på plads

- Med denne budgetaftale er det et samlet Byråd, der lægger retningen for den fortsatte udvikling af Frederikssund Kommune til gavn for både borgere, virksomheder og medarbejdere. Noget af dét, jeg hæfter mig ved, er at det er et budget, der er med til at sikre vore ældre en tryg alderdom, og giver børn og unge en mulighed for en god opvækst og uddannelse. Jeg vil gerne kvittere overfor alle partierne i Byrådet for en god proces, hvor alle har bidraget konstruktivt til resultatet. siger borgmester John Schmidt Andersen.

Han pegede blandt andet ved præsentationen på, at de midler, der er kommet fra staten til at sikre minimumsnormeringer, bliver på børneområdet, selv om Frederikssund Kommune i forvejen havde fundet midler til at indføre minimumsnormeringer.

"Man kunne have valgt at putte dé penge tilbage i kassen for at bruge dem på noget andet. Det har vi ikke gjort. Hovedparten af pengene bliver på området for at styrke og udvikle det," lød det fra borgmesteren.

Han blev ved præsentationen af aftalen flankeret og suppleret af forhandlere fra samtlige partier, der hver især pegede på områder i forliget, de var særligt glade for:

"Det har været en rigtig fin proces, og det er en rød/grøn budgetaftale med de blå med bedre velfærd, penge til natur og klimatiltag og styrket beskæftigelsesindsats. Det er et ganske godt afsæt for det kommende kommunalvalg, som viser retning for, hvad socialdemokratiet vil - nemlig at styrke vores børnehaver, styrke folkeskolen og styrke ældreplejen og omsorgen. Ganske enkelt mere og bedre velfærd.

Samtidig er der nu sat medarbejdere bag en øget naturindsats, hvilket har været nødvendig i mange år. Vi har nu mulighed for at beskytte vores natur på en helt anden måde end hidtil. Og sidst men ikke mindst vejer det tungt for os, at klimaindsatsen nu bliver øget. Den grønne omstilling kræver handling frem for gyldne ord og det er der mulighed for nu. At der også afsættes ekstra mandskab til at løfte de mange digeprojekter og flere byggesagsbehandlere, kan kun blive godt for borgerne” lød det således fra Tina Tving Stauning, gruppeformand for Socialdemokratiet.

Fra Dansk Folkeparti var der også stor tilfredshed med aftalen:

"Det har været en god proces, der er endt med klare DF-aftryk. I år har der været plads til alle input og konstruktive diskussioner i stedet for en aftale, hvor indholdet var givet på forhånd.

Jeg har i forhandlingerne fokuseret mest på velfærd og ældreområdet, og jeg er meget tilfreds med, at klippekortordningen vender tilbage

Stort set samtlige beboere på vores plejehjem gjorde brug af ordningen, inden den blev afskaffet for 2 år siden.

Der er afsat 2 millioner kroner til dette kvalitetsløft, hvor beboerne selv kan bestemme om de ønsker en rolig snak, at se på billeder, eller gå en tur. Et andet vigtigt element er, at der sættes en undersøgelse i gang angående et bedre daghjemstilbud. Derudover er der sat 11,7 millioner kroner af til etablering af det nye og bedre daghjem," lød det fra Inge Messerschmidt fra Dansk Folkeparti.

Den konservative Niels Martin Viuff udtrykte ligeledes taknemmelighed for både forhandlingsklima og den endelige budgetaftale:

"'Det er vigtigt, at det er et budget i balance, og dét er det. For mig er det også meget vigtigt, at vi med aftalen har mulighed for at fastholde og meget gerne udbygge den vilde natur. - også i vores byer. Og så lægger vi på linie med Dansk Folkeparti meget stor vægt på klippekortordningen til de ældre. Det har meget stor betydning for de ældres livskvalitet, at de også for mulighed for at selv at vælge, hvad de vil prioritere. Samtidig har kulturen også fået et meget stort løft; der er blevet givet tilsagn om at lave en forundersøgelse på Tippen, hvor vi undersøger muligheden for, om det er muligt at lave et musik- og kulturhus. Det bliver svært, men det skal undersøges til bunds," konstaterer han.

Hovedpunkterne i aftalen er:

• En fortsat sund og robust økonomi

• Initiativer til styrkelse af rekruttering og fastholdelse af medarbejdere samt nedbringelse af sygefravær

• Flere midler til den grønne omstilling

• Fastholdelse af serviceniveau og udvikling af velfærdsområderne gennem tilførsel af flere midler

• Job til flere og sikring af den nødvendige arbejdskraft

• Opdatering og forlængelse af den omfattende og langsigtede investeringsplan frem mod 2031.